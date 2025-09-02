  1. استانها
کشف بیش از ۴۰۰ هزار قلم داروی قاچاق و تقلبی در مریوان

سنندج- فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف بیش از ۴۱۷ هزار قلم داروی قاچاق و تقلبی به ارزش ۲۴ میلیارد ریال در یکی از انبارهای غیرمجاز شهرستان مریوان و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی ظهر سه شنبه در تشریح جزئیات این پرونده به خبرنگاران رسانه‌های کردستان گفت: مأموران پلیس آگاهی مریوان در پی اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک انبار غیرمجاز نگهداری دارو در سطح شهرستان شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضائی و با همراهی کارشناس اداره بهداشت به محل اعزام شدند و در بازرسی‌های انجام شده، ۴۱۷ هزار و ۳۲۵ قلم انواع داروی قاچاق و تقلبی که به‌صورت غیر بهداشتی و غیراصولی در انبار دپو شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار الهی مقابله با قاچاق دارو را از اولویت‌های پلیس استان دانست و افزود: نگهداری و توزیع داروهای قاچاق و تقلبی علاوه بر تهدید سلامت جامعه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای شهروندان به همراه دارد. از این رو برخورد با چنین جرایمی به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: پلیس کردستان با رصد مستمر و اجرای طرح‌های هدفمند، با سودجویانی که قصد ضربه زدن به سلامت عمومی و اقتصاد کشور را دارند قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان از مردم خواست هرگونه اطلاعات و موارد مشکوک در زمینه قاچاق دارو و کالا را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت اقدامات لازم انجام شود.

