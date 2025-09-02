یکی از اشرار تهرانپارس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته ماموران پایگاه چهارم پلیس اطلاعات خبری را درخصوص نزاع و درگیری با سلاح سرد در محله تهرانپارس دریافت و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

طی تحقیقات پلیس مشخص شد یکی از اراذل و اوباش‌های منطقه در درگیری با سلاح سرد باعث ایجاد جراحت به چند شهروند شده که در تحقیقات تکمیلی پاتوق این شرور پس از اخذ دستور قضائی در عملیاتی متهم را در پاتوقش واقع در خیابان شاهد دستگیر کردند.

متهم در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد و همچنین در بازرسی از مخفیگاه وی ۲ قبضه سلاح سرد نیز کشف شد.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: پلیس همواره با عاملان و مخلین امنیت شهروندان برخورد قاطع و بازدارنده‌ای خواهد داشت.