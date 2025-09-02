  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

دستگیری ۲ شرور قمه‌کش در عملیات ضربتی پلیس تهران

ماموران پلیس اطلاعات تهران پس از دریافت گزارش درگیری با سلاح سرد در پارک لویزان، با انجام ۲ عملیات همزمان در یوسف‌آباد و میدان امام حسین، ۲ عامل این شرارت را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اطلاعات تهران اعلام کرد: چندی پیش مأموران پایگاه چهارم پلیس اطلاعات خبری را درخصوص درگیری و قمه کشی اراذل و اوباش در پارک لویزان تهران دریافت که ماموران پس از دریافت خبر سریعاً پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند.

با بررسی صحنه درگیری و اطمینان از صحت و سقم خبر، عامل این درگیری شناسایی شد و مشخص شد این ۲ شرور با سلاح سرد به شهروندان حمله کرده و یکی از شهروندان را مورد جراحت قرار داده اند.

با شناسایی پاتوق‌های آنان و اخذ دستور قضائی به طور همزمان در ۲ عملیات ضریتی در یوسف آباد و میدان امام حسین هر ۲ شرور دستگیر و راهی پلیس اطلاعات شدند.

متهمان در اظهاراتشان علت این شرارت خود را خصومت شخصی اعتراف کرده که پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.

