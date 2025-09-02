جزییات دستگیری شرور مواد فروش فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع مواد روان گردان گل توسط فردی در پایتخت رسیدگی به موضوع به سرعت در دستور کار مأموران دایره فتا پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ قرار گرفت که در ادامه با رصد شبانه روزی دامنه فعالیت متهم مشخص شد، نامبرده در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فروش مواد روانگردان گل می‌کند.

سرهنگ باباپور ادامه داد: به دنبال این موضوع کارکنان دایره مبارزه با جرایم سایبری (فتا) پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب با همکاری ماموران پایگاه دوم این پلیس با انجام اقدامات فنی و مهندسی اجتماعی موفق شدند مخفیگاه متهم را در یکی از محلات غرب پایتخت شناسایی کنند و موضوع را به مقام قضائی منعکس و دستور دستگیری وی را دریافت کنند.

باباپور افزود: در ادامه تیم‌های عملیاتی این پلیس ضمن هماهنگی قضائی پس از چندین ساعت گشت زنی نامحسوس موفق شدند در اقدامی غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل یک کیلوگرم گل کشف کنند و متهم که از اراذل و اوباش غرب پایتخت بود را پس از دستگیری به همراه مواد مکشوفه پس از انتقال به مقر پلیس در اختیار مقام قضائی قرار دهند.

سرهنگ باباپور همچنین با تاکید بر ضرورت رصد برخط اقدامات مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر در فضای مجازی، به ارتقا اشراف اطلاعاتی پلیس در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: برخورد با فروشندگان مواد مخدر و نیز اشاعه دهندگان مظاهر اعتیاد در فضای مجازی، به مانند فضای حقیقی یکی از دغدغه‌های اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر است؛ بدون شک، پایش لحظه به لحظه صفحات مجازی و برخورد قاطع با توزیع کنندگان مواد مخدر و نیز بر هم زنندگان امنیت در فضای مجازی، به عنوان یک مأموریت اولویت دار با جدیت در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ همچنین خاطرنشان کرد: برابر ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی، ترویج به مصرف، خرید و فروش و آموزش تولید مواد مخدر در فضای مجازی مصداق بارز جرم است؛ بدون تردید پلیس با رصد برخط فضای مجازی، به افرادی که در این فضا اقدام به اشاعه و ترویج مصرف مواد مخدر می‌کنند، هشدار می‌دهد برابر قوانین موجود در جرایم رایانه‌ای و نیز مبارزه با مواد مخدر با مجرمین، قاطعانه برخورد قانونی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به این که قاچاقچیان مواد مخدر همواره با مقاصد سودجویانه سعی در فروپاشی خانواده‌ها و گمراه کردن جوانان و نوجوانان را دارند، از مردم خواست: ضمن مراقبت صحیح از فرزندان خود در مبارزه با سوداگران مرگ و عاملان افیونی با پلیس همکاری کرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مظنون در فضای مجازی، مراتب را بدون فوت وقت از طریق شماره تماس ۱۱۰ و ۶۳۹۸۴۶۱۸ به پلیس اطلاع دهند و یا با مراجعه به دایره فتا پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی، بعد از چهارراه مولوی جنب پلیس آگاهی تهران بزرگ گزارشات خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارند.

