عاملان تیراندازی و نزاع دسته جمعی در شیراز دستگیر شدند

شیراز- فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان خبر داد و گفت: ۲ نفر ضارب این درگیری دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری با سلاح شکاری در یکی از روستاهای اطراف شیراز، مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور مأموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۴ نفر به دلیل اختلافات خانوادگی با سلاح شکاری با یکدیگر درگیر شده که منجر به جراحت دو نفر از ناحیه صورت و کمر گردیده که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی ۲ نفر ضارب دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز در پایان با تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، تصریح کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

