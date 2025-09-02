  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

بازدید مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از خبرگزاری مهر

بازدید مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از خبرگزاری مهر

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

در جریان این بازدید بختیاری زاده به سوالات خبرنگاران و مطالبات شهروندان پاسخ داد.

جزئیات این مصاحبه به زودی منتشر می‌شود.

کد خبر 6577730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها