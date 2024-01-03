۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان عنوان کرد؛

افزایش ۳۰ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی

بندرعباس - مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، از افزایش ۳۰ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری در تشریح عملکرد ۹ ماهه بنادر غرب این استان اظهار داشت: در این بازه زمانی در مجموع ۹ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۴۷۳ تن کالای نفتی و غیرنفتی با تخلیه و بارگیری شد که از این میزان، پنج میلیون و ۱۴۳ هزار و۱۶ ۴۹۹ تن به جابه‌جایی کالاهای غیرنفتی اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه در این مدت نیز چهار میلیون و ۴۸۰ هزار و ۹۷۴ تن کالاهای نفتی جابه‌جا شده است، از صادرات پنج میلیون و ۳۳۲ هزار و ۷۵۱ تن انواع کالا از بنادر غرب خبرداد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی انجام شده، ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۶۶۷ تن با مربوط به صادرات غیرنفتی و ۲ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۴ تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.

سالاری افزود: از مجموع عملیات انجام شده، سه میلیون و ۳۰۹ هزار و ۵۷۳ تن فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی به صورت رویه کابوتاژ (حمل‌ونقل ساحلی) جابه‌جا شد که از این میزان یک میلیون و ۸۰۲ هزار و ۷۲۵ تن مربوط به فرآورده‌های نفتی بوده است.

ترانزیت بیش از ۱۴۳ هزار دستگاه خودرو از بندرلنگه به آسیانه میانه

وی در بخش تشریع عملکرد ترانزیت کالا در ۹ ماهه امسال نیز گفت: در این مدت حجم ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی که عمده آن محموله خودرو بوده به ۳۲۲ هزار و ۶۸۳ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۶ درصد افزایش داشته و بنادر غرب توانست جایگاه سوم این بخش از عملیات حمل و نقلی در سطح بنادر ایران را به خود اختصاص دهد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، میزان ترانزیت خودرو را نیز ۱۴۳ هزار و ۸۳۲ دستگاه خودروی با ۲۱ درصد افزایش اعلام کرد و ادامه داد: تخلیه این تعداد خودروی ترانزیتی توسط ۲ هزار و ۱۴۸ فروند شناور فلزی انجام و پس از انجام تشریفات گمرکی به مقاصد کشورهای عراق و آسیای میانه بارگیری شدند.

سالاری در بخش دیگری به عملکرد ۹ ماهه امسال بخش کانتینری اشاره و بیان کرد: در این مدت ۱۳۴ هزار و ۳۶۲ TEU کانتینر یخچالی با تناژ یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۶۵ تن در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شد که ۳۰ درصد افزایش به ثبت رسید.

وی همچنین حجم صادرات کانتینر یخچالی از طریق بنادر غرب استان هرمزگان در مدت یاد شده را ۶۷ هزار و ۱۸۱ TEU با تناژ ۶۹۵ هزار و ۳۲ تن اعلام کرد.

ترابری ایمن بیش از ۶۴۰ هزار مسافر

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در تشریح کارنامه ۹ ماهه مسافری این بنادر گفت: در این مدت ۶۴۰ هزار و ۷۴۷ مسافر در در مسیرهای دریایی داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج‌فارس جابه‌جا شدند که در این بخش ۳۰ درصد افزایش به ثبت رسیده است.

سالاری اضافه کرد: در بخش ترابری سفرهای بین‌المللی نیز، ۱۹ هزار و ۲۸۶ نفر مسافر به مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی جابه‌جا شده‌اند که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.

نجات جان ۱۶۵ نفر در ۹ ماهه امسال

به گفته وی؛ از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه امسال، ۲۶ هزار و ۸۹۷ فروند شناور با افزایش ۱۶ درصدی در آب‌های حوزه استحفاظی غرب استان پهلودهی شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان ادامه داد: مرکز جستجو و نجات دریایی(MRCC) بنادر غرب استان نیز در راستای اعمال وظایف حاکمیتی در ۹ ماهه امسال با دریافت ۲۴ پیام اولیه و ۹۰ عملیات جستجو و نجات، موفق به نجات جان ۱۶۵ نفر شد

گفتنی است؛ اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب استان هرمزگان با پوشش بر ۱۰ بندر تجاری و مسافری و نظارت بر ۴۶ سازه دریایی و پشتیبانی نیمی از جزایر کشور، همچنین در برگیری ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی از نقاط مهم مدیریت بر سواحل کشور است.

