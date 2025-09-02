واکنش هند به انتقادها درباره خرید نفت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هاردیپ سینگ پوری روز دوشنبه (نهم شهریور) در یادداشتی رسمی نوشت: واردات نفت از روسیه نه‌تنها سودجویی نیست، بلکه سبب تثبیت بازار جهانی و جلوگیری از جهش قیمت‌ها شده است.

وی افزود: برخی منتقدان مدعی‌اند که هند به عاملی برای معامله نفت روسیه بدل شده است و هیچ چیز نمی‌تواند از حقیقت دورتر باشد.

وزیر نفت تأکید کرد که هند از واردات نفت روسیه سود نمی‌برد و این خریدها سبب جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تا سطح ۲۰۰ دلار برای هر بشکه شده‌اند.

به گفته پوری، هند قوانین را زیر پا نگذاشته و در عین حال بازارها را تثبیت کرده و مانع افزایش قیمت‌های جهانی شده است.

وی افزود: نفت روسیه هرگز مانند نفت خام ایران یا ونزوئلا تحریم نشده است. این نفت تحت سیستم سقف قیمت گروه هفت و اتحادیه اروپا قرار دارد که به عمد برای حفظ جریان نفت و در عین حال محدود کردن درآمدها طراحی شده است.

وی توضیح داد که معامله‌های نفتی هند با استفاده از کشتیرانی و بیمه قانونی، معامله‌گران سازگار و کانال‌های حسابرسی‌شده انجام می‌شود و هیچ تخلفی در فرآیند خرید و فروش وجود ندارد.

این سخنان در حالی منتشر شده که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چین با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، دیدار کرده است.

هند اکنون بزرگ‌ترین خریدار نفت دریایی روسیه به‌شمار می‌آید، این کشور از تخفیف‌های نفتی روسیه بهره‌برداری کرده است؛ تخفیف‌هایی که پس از تحریم‌های کشورهای اروپایی و واشینگتن علیه مسکو در پی آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین در بهمن ۱۴۰۰ اعمال شد و روسیه را به سمت یافتن خریداران جدید سوق داد.

در مقابل، مقام‌های آمریکایی هند را به سودجویی از واردات نفت روسیه متهم کرده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هند را متهم کرده است که نفت روسیه را با قیمت پایین وارد و پس از پالایش، با نرخ بالا صادر می‌کند.

پوری در واکنش به این اتهام‌ها تأکید کرد: حقیقت بزرگ‌تر این است که هیچ جایگزینی برای دومین تولیدکننده بزرگ جهان که حدود ۱۰ درصد از نفت جهانی را تأمین می‌کند، وجود ندارد.