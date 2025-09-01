نخست وزیر پیشبرد امور یمن: وارد جنگی بزرگ شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد مفتاح نخست وزیر پیشبرد امور یمن در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن نخست وزیر یمن گفت: ای ملت و امت ما از صنعا شما را خطاب قرار می دهم. یمن امروز مردانش را در یاری حق از دست داد.

وی ضمن تسلیت شهادت نخست وزیر یمن و جمعی از وزیران به رهبر انصارالله یمن، بیان کرد: ما وارد جنگی بزرگ و موثر شدیم و با آمریکا درگیر شدیم و این جنگ فقط نظامی نبود بلکه جنگی اقتصادی بود و دشمن هر هدفی را مورد حمله قرار داد.

نخست وزیر پیشبرد امور یمن تصریح کرد: دشمن بنادر یمن را هدف قرار داد تا یمن را در تنگنا قرار دهد اما اهدافش شکست خورد زیرا بنادر همچنان فعال است و بحرانی ایجاد نشده است. نگرانی بابت فعالیت دولت نیست و خون شهیدان به ما انگیزه و اصرار بر انجام ماموریت و وظایف را می دهد. فعالیت های دولت مختل نشده است.

محمد مفتاح ادامه داد: اوضاع خوب است و دشمن شکست خورده است. ما از حضور مردم مان در همه صحنه ها تمجید می کنیم و این حضور است که دشمن را شکست داده است. آنچه خائنان مزدوران ترویج می دهند بی اساس است.