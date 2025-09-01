  1. بین الملل
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

نخست وزیر پیشبرد امور یمن: وارد جنگی بزرگ شدیم

نخست وزیر پیشبرد امور یمن گفت: ما وارد جنگی بزرگ و موثر شدیم و با آمریکا درگیر شدیم و این جنگ فقط نظامی نبود بلکه جنگی اقتصادی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد مفتاح نخست وزیر پیشبرد امور یمن در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن نخست وزیر یمن گفت: ای ملت و امت ما از صنعا شما را خطاب قرار می دهم. یمن امروز مردانش را در یاری حق از دست داد.

وی ضمن تسلیت شهادت نخست وزیر یمن و جمعی از وزیران به رهبر انصارالله یمن، بیان کرد: ما وارد جنگی بزرگ و موثر شدیم و با آمریکا درگیر شدیم و این جنگ فقط نظامی نبود بلکه جنگی اقتصادی بود و دشمن هر هدفی را مورد حمله قرار داد.

نخست وزیر پیشبرد امور یمن تصریح کرد: دشمن بنادر یمن را هدف قرار داد تا یمن را در تنگنا قرار دهد اما اهدافش شکست خورد زیرا بنادر همچنان فعال است و بحرانی ایجاد نشده است. نگرانی بابت فعالیت دولت نیست و خون شهیدان به ما انگیزه و اصرار بر انجام ماموریت و وظایف را می دهد. فعالیت های دولت مختل نشده است.

محمد مفتاح ادامه داد: اوضاع خوب است و دشمن شکست خورده است. ما از حضور مردم مان در همه صحنه ها تمجید می کنیم و این حضور است که دشمن را شکست داده است. آنچه خائنان مزدوران ترویج می دهند بی اساس است.

