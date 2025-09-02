انتشار فراخوان شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در بخش‌های مختلف منتشر شد. بنا به تشخیص و انتخاب ستاد مرکزی و هیئت داوران جشنواره، ۲ اثر برگزیده بخش صحنه ای به جشنواره بین المللی تئاتر فجر سال جاری معرفی خواهند شد.



جوایز بخش مسابقه نمایش صحنه‌ای



کارگردانی:

رتبه اول دویست و پنجاه میلیون ریال، رتبه دوم دویست میلیون ریال، رتبه سوم صد و پنجاه میلیون ریال

نویسندگی:

رتبه اول دویست و پنجاه میلیون ریال، رتبه دوم دویست میلیون ریال، رتبه سوم صد و پنجاه میلیون ریال

بازیگری مرد:

رتبه اول دویست و پنجاه میلیون ریال، رتبه دوم دویست میلیون ریال، رتبه سوم صد و پنجاه میلیون ریال، رتبه سوم مشترک صد و پنجاه میلیون ریال، تقدیر پنجاه میلیون ریال

بازیگری زن:

رتبه اول دویست و پنجاه میلیون ریال، رتبه دوم دویست میلیون ریال، رتبه سوم صدوپنجاه میلیون ریال، رتبه سوم مشترک صدوپنجاه میلیون ریال، تقدیر پنجاه میلیون ریال

طراحی صحنه و لباس:

رتبه اول صد و پنجاه میلیون ریال، رتبه دوم صد میلیون ریال، رتبه سوم هفتاد میلیون ریال

ساخت و اجرای موسیقی:

رتبه اول صدو پنجاه میلیون ریال، رتبه دوم صد میلیون ریال، رتبه سوم هفتاد میلیون ریال

اقلام تبلیغی پوستر بروشور و تیزر:

یک انتخاب پنجاه میلیون ریال

ب) بخش نمایش خیابانی و محیطی:

توجه به موضوعات جشنواره و تلاش ویژه برای جلب مخاطب عام با انتخاب گونه‌ها و شیوه‌های متفاوت با رعایت ویژگی‌ها و کارکردهای نمایش خیابانی و محیطی در اولویت است.

۱. گروه‌های داوطلب برای حضور در جشنواره پس از دریافت فراخوان می‌بایست فرم ثبت نام را در سایت جشنواره به نشانی www.sodayeeshgh.ir تکمیل نموده و لینک فیلم نمایش خود رااز تاریخ ۱ آبان ماه تا تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۴ بارگذاری کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

مهم: تاریخ اعلامی جهت بارگذاری و ارسال آثار به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بخش دریافت آثار سایت برای بارگزاری از دسترس خارج خواهد شد.

۱. بخش نهایی و کشوری شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در دی ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری و رقابتی برگزار می‌شود.

۲. آثار ارائه شده به جشنواره می‌بایست تولید سال ۱۴۰۴ باشند.

۴. مدت زمان آثار نباید بیشتر از ۳۰ دقیقه و کمتر از ۱۵ دقیقه باشد.

۴. گروه‌های پذیرفته شده در مرحله نهائی به هیچ عنوان مجاز به تغییر محتوا، فرم و مدت زمان نمایش نیستند.

مهم: هرگونه تغییر باعث حذف گروه نمایشی از داوری خواهد شد.

۵. هر کارگردان مجاز به ارسال یک اثر در بخش صحنه ای یا خیابانی است.

۶. ستاد برگزاری جشنواره فقط در راستای اولویت‌های موضوعی درج شده در فراخوان پذیرای آثار خواهد بود.

۷. برای گروه‌های راه یافته در بخش نهایی جشنواره مبلغ ۳۰۰میلیون ریالکمک هزینه به صورت قطعی پرداخت خواهد شد.

۸. برای حمایت از گروه های راه یافته به جشنواره سراسری بر حسب بعد مسافت و تعداد اعضای گروه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه ایاب و ذهاب مساعدت می‌شود.

۹. بنا به تشخیص و انتخاب ستاد مرکزی و هیات داوران جشنواره ، دو اثر برگزیده بخش خیابانی و محیطی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر سال جاری معرفی خواهند شد.

جوایز بخش مسابقه نمایش خیابانی و محیطی:

کارگردانی:

رتبه اول دویست میلیون ریال، رتبه دوم صدوپنجاه میلیون ریال، رتبه سوم صد میلیون ریال

نویسندگی:

رتبه اول دویست میلیون ریال، رتبه دوم صدوپنجاه میلیون ریال، رتبه سوم صد میلیون ریال

بازیگری مرد:

رتبه اول دویست میلیون ریال، رتبه دوم صد و پنجاه میلیون ریال، رتبه سوم صد میلیون ریال، تقدیر پنجاه میلیون ریال، جایزه بازیگری گروهی صد میلیون ریال

بازیگری زن:

رتبه اول دویست میلیون ریال، رتبه دوم صد و پنجاه میلیون ریال، رتبه سوم صد میلیون ریال، تقدیر پنجاه میلیون ریال، جایزه بازیگری گروهی صد میلیون ریال

طراحی صحنه، فضاسازی:

منتخب صد میلیون ریال، تقدیر هفتاد میلیون ریال

طراحی لباس:

منتخب صد میلیون ریال، تقدیر هفتاد میلیون ریال

ساخت و اجرای موسیقی:

منتخب صد میلیون ریال، تقدیر هفتاد میلیون ریال

اقلام تبلیغی پوستر بروشور و تیزر:

یک انتخاب پنجاه میلیون ریال

(ج) مسابقه نمایشنامه نویسی:

ستاد برگزاری شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج با علم و آگاهی بر اهمیت تهیه و تولید نمایشنامه به عنوان زیر ساخت و بنیان فکری نمایش بخش مسابقه نمایشنامه نویسی را با توجه و عنایت بر اولویت‌های پیشنهادی و ایده ها و شاخصه های بومی و محلی با شرایط زیر برگزار می‌کند:

۱. نمایشنامه‌های ارسالی نباید هیچ اجرای عمومی یا جشنواره‌ای داشته باشند.

۲. نمایشنامه‌های ارسالی نباید قبلا چاپ شده باشند.

نویسندگان و نمایشنامه نویسان محترم می بایست نسخه PDF آثار خود را تا تاریخ ۱۵ آبان به آدرس سایت جشنواره به نشانی www.sodayeeshgh.ir ارسال و بارگذاری کنند.

۴. تنها شیوه ارسال و دریافت آثار از طریق سایت است.

دبیرخانه و ستاد اجرایی جشنواره آثار برتر نمایشنامه نویسی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج را چاپ و منتشر و در اختیار فعالان هنرهای نمایشی در سراسر کشور قرار خواهد داد.

جوایز بخش مسابقه نمایشنامه نویسی:

رتبه اول: دویست میلیون ریال

رتبه دوم: صد و پنجاه میلیون ریال

رتبه سوم: صد میلیون ریال

رتبه چهارم: هفتاد میلیون ریال

رتبه پنجم: پنجاه میلیون ریال

سایت جشنواره: www.sodayeeshgh.ir

راه های ارتباط با دبیرخانه:

نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، خیابان حمید سمندریان، پلاک ۵، کد پستی: ۱۵۸۴۶۸۷۸۱۳

شماره فضای مجازی: ۰۹۹۱۳۵۳۷۶۰۷

ساعات پاسخگویی: ۱۰ تا ۱۸

ستاد اجرایی شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق ۱۴۰۴