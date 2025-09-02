دشمن از هر طریق در حال وارد کردن فشار اقتصادی به کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که در سالن همایش‌های گیت بوستان برگزار شد، بیان کرد: مسئولان نظام امروز باید به همه استان‌ها و نقاط کشور اشراف داشته باشند؛ از مسئولانی که در کف میدان بوده و بیشتر از مسئولان عالی با مردم در ارتباط هستند باید مسائل و دغدغه‌های مردم را بشنویم و نقطه نظرات و پیشنهادات را داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: از روزهای آغازین کار ریاست جمهوری دولت چهاردهم گفتم در استان‌ها که می‌روم در جمع به مدیر کل خود برای رفع مشکلات مردم تفویض اختیار می‌دهم، این را در دولت شهید رئیسی هم مطرح کرده بودم.

وی ادامه داد: همچنین مطرح کرده ام برخی مسائل را می‌توان به استانداران تفویض کرد تا خود کارها را انجام دهند زیرا هر استان مؤلفه‌ها، ظرفیت‌ها و مشکلات خاص خودش را دارد با این اقدام کارها سریع‌تر پیش می‌رود.

رئیس قوه قضائیه خطاب به مدیران با بیان اینکه اگر همه مسئولان استان با همکاری و همدلی کار کنید می‌توانید بسیاری مشکلات را حل کنید، تصریح کرد: برای حل مشکلات در سطح کلان نظر واحد مؤثرتر است اما چنانچه اختلاف نظر وجود داشته باشد کارها پیش نمی‌رود لذا این را ترتیب اثر دهید.

حجت الاسلام محسنی اژه ای خطاب به رئیس دادگستری خوزستان تاکید کرد: هر میزان برای رفع مشکلات و پیشرفت استان در چهارچوب قانونی می‌توان کار انجام داد همکاری دادگستری استان انجام شود. همچنین استاندار نیز هرچه می‌تواند به دادگستری کمک کند چون کمک به استان است.

وی عنوان کرد: دشمنان از هر طریق فشار اقتصادی وارد می‌کنند و در این شرایط نمی‌توان با قوانین عادی پیش رفت لذا با تصمیم سران سه قوه می‌توان تصمیم گیری لازم را انجام داد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رییس جمهور، رییس شورای عالی است، گفت: گزارش مسایل استان با امضای استاندار به دبیرخانه یا دفتر رئیس جمهور ارسال شود تا پیگری صورت گیرد و مواردی که به دستگاه قضا مربوط است برای ما ارسال کنید تا جایی که امکان دارد آنها را رفع می‌کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای به اشاره به مجازات‌های جایگزین اظهار کرد: پیش بینی شده که دستگاه برای اجرای حکم در راستای فعالیت‌های به نفع جامعه استفاده شوند.

وی با اعلام اینکه در خصوص تغییر کاربری‌ها اختلاف نظر بسیار بین استان‌های مختلف و مسئولان هر استان وجود دارد، افزود: جایی که زمین کم و مختص کشاورزی است نسبت به تبدیل اراضی کشاورزی برای ساختمان سازی مخالفت می‌کنند البته در سال‌های اخیر برای پیشگیری اقدام بسیار داشته ایم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز دشمن تمام تلاش خود را کرده با فشار از راه‌های مختلف بین المللی، تحریم‌های ظالمانه و ایادی مزدورش در ایران به کشورهای اسلامی فشار وارد کند، از این فشارهایی که به مردم وارد می‌شود قصد عصبانی کردن آنها را دارد تا به زعم خودشان خواسته‌هایشان عملی شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: همه مردم کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از امتحان سربلند بیرون آمدند و با هوشیاری پای نظام ایستادند که قدردان آنها هستیم. شما مسئولان نگذاشتید مردم در خصوص کالاهای اساسی با مشکل مواجه شوند البته شرایط جنگی سختی‌های خود را دارد.

وی تاکید کرد: وضعیت معیشت مردم با حمایت مسئولان قابل کنترل و بهبود است لذا در این راستا باید با همدلی و همکاری اقدامات لازم انجام شود تا شرایط از وضع موجود بدتر نشود.