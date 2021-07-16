قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز منفعل نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر جمعه در سفر یک‌روزه خود به قم در نشستی با رئیس کل دادگستری و برخی مسئولان قضائی این استان به تبیین برنامه‌های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی و توصیه‌هایی خطاب به همکاران قضائی پرداخت.

رئیس قوه قضائیه، حفظ نظام را از اوجب واجبات دانست و اظهار داشت: یکی از اموری که موجب حفظ نظام می‌شود، حل مشکلات مردم و تسریع در گره‌گشایی از کار آنهاست‌.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی مسائل شاید به دلایلی قابل حل نباشد ولی باید علت آن را به مردم گفت تا دغدغه‌شان برطرف شده و از نظام رویگردان نشوند.

رئیس دستگاه قضا گفت: نباید به نحوی کار کنیم که خدای نکرده عملکرد ما موجب نارضایتی مردم و ریزش سرمایه‌های اجتماعی شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان این‌که امروز وظیفه ما در دستگاه قضا سنگین است، ادامه داد: باید بدانیم کجا باید نرمش نشان دهیم و کجا شدت عمل به خرج دهیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر تداوم مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد در دوره تحول و تعالی یادآور شد: قوه قضائیه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضائیه است اما این کار باید دقیق انجام شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر الگو شدن دستگاه قضائی قم برای واحدهای قضائی سراسر کشور به دلیل مجاورت با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه علمیه و دیگر امتیازات خاص این استان گفت: ما انتظار بالایی از همکاران قضائی در قم داریم و مسئولان این استان باید با تمام وجود برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

در این نشست، حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم و تعدای از مسئولان این مجموعه، حجت‌الاسلام جزایی رئیس دادگاه ویژه روحانیت قم‌، حجت‌الاسلام حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام مجید قربانی معاون قضائی رئیس دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان قم و آقای صالحی مسئول آموزش کارآموزان قضائی استان حضور داشتند.