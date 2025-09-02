نظام سلامت درجنگ ۱۲ روزه شبانه روزی در خط مقدم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی عصر سه شنبه در نشست کارگروه دستگاههای نظام سلامت ستاد بزرگداشت مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی در همه مقاطع حساس به ویژه بحران کرونا در صف نخست خدمت به مردم قرار داشت و با رویکردی جهادی عمل کرد.
وی با اشاره به نقشآفرینی مجموعه سلامت استان در حوادث اخیر افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز خدمات این مجموعه چشمگیر بود؛ به گونهای که بیش از ۶۰۰ دیالیز اضافی انجام شد و شمار شیمیدرمانیها نیز نسبت به قبل دو برابر افزایش یافت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: کارکنان و کادر درمان در آن ایام بهصورت شبانهروزی در خدمت مسافران و بیماران بودند که این ایثار و همدلی ارزشمند است.
رضایی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، اتحاد و همبستگی را رمز ماندگاری و پیروزی ملت ایران دانست.
در این نشست همچنین بر اجرای برنامههایی همچون دیدار با خانواده معظم شهدای نظام سلامت، عطرافشانی مزار شهدا، تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت حوزه سلامت و برپایی نمایشگاه ویژه هفته دفاع مقدس تأکید شد.
نظر شما