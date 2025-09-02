تأکید بر نقش کلیدی کرمانشاه در توسعه گردشگری غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شجاعی، عصر سه‌شنبه در نشست مشترک با مدیران دفاتر گردشگری و تفریحی کشور عراق که با حضور مسئولان استان کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های غنی کرمانشاه در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، گفت: استان کرمانشاه به‌عنوان گهواره تمدن ایران و سینه ستبر فرهنگی این سرزمین، جایگاه ویژه‌ای در توسعه گردشگری کشور دارد.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری مردمی‌ترین شکل تبادل انسانی در دنیاست، اظهار کرد: سالانه بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر از کشورهای مختلف جهان سفر می‌کنند که این امر بزرگترین جابه‌جایی انسانی در جهان محسوب می‌شود. علاوه بر مزایای اقتصادی، گردشگری دارای آثار فرهنگی ارزشمندی است که می‌تواند اصالت و قابلیت‌های استان‌هایی همچون کرمانشاه را بیش از پیش به نمایش بگذارد.

شجاعی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیان داشت: توسعه محصولات گردشگری یکی از رویکردهای اصلی وزارتخانه است و در این میان محور غرب کشور به‌ویژه کرمانشاه نقش کلیدی و ممتازی در این سیاست ایفا می‌کند.

وی افزود: ثبت جهانی شهر خوراک در کرمانشاه نمونه‌ای از ظرفیت‌های ویژه این استان برای جذب گردشگران خارجی است.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در ادامه به اهداف برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: طبق تکلیف قانونی، وزارتخانه موظف است تا سال ۱۴۰۷ سالانه ۱۵ میلیون گردشگر خارجی را جذب کند که در این میان استان‌های مرزی همچون کرمانشاه، به دلیل همجواری با عراق، از جایگاه حیاتی برخوردارند.

وی افزود: در سال گذشته بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر عربی از ایران بازدید کردند که بخش زیادی از آن‌ها گردشگران زیارتی و سلامت بودند. اکنون ضرورت دارد محصولات جدید گردشگری به‌ویژه در بخش‌های فرهنگی و طبیعت‌گردی برای گردشگران عراقی طراحی و عرضه شود.

شجاعی با اشاره به برگزاری نمایشگاه گردشگری در سلیمانیه در سال گذشته و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای تخصصی گردشگری در شهرهای بصره، بغداد و کربلا در مهرماه امسال، عنوان کرد: حضور دفاتر خدمات مسافرتی عراقی در این نشست گامی مهم برای جذب گردشگران بیشتر از عراق است و استان کرمانشاه باید با تکیه بر ظرفیت‌های متنوع خود در این بازار نقش‌آفرینی کند.

وی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری ماهیتی فرا بخشی دارد، گفت: برای توسعه پایدار گردشگری، تمامی دستگاه‌های استانی، وزارتخانه‌های مرتبط و بخش خصوصی باید هم‌افزایی و همکاری داشته باشند. حمایت استانداری، نمایندگی وزارت امور خارجه و سایر نهادها در کنار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند مسیر توسعه گردشگری کرمانشاه را هموارتر سازد.

شجاعی با بیان اینکه استان کرمانشاه در گردشگری داخلی بسیار شناخته شده و پتانسیل بالایی دارد، تصریح کرد: هدف ما این است که با همکاری همه بخش‌ها، کرمانشاه را به یکی از مقاصد بین‌المللی گردشگری تبدیل کنیم؛ همانند استان‌های اصفهان، فارس، یزد و کرمان که سالانه میزبان خیل عظیمی از گردشگران خارجی هستند.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در پایان ضمن قدردانی از معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه و مدیران کل استانی، ابراز امیدواری کرد: حضور فعال آژانس‌ها و دفاتر گردشگری عراقی در این نشست منجر به شکل‌گیری قراردادهای همکاری مؤثر با همتایان کرمانشاهی شود و تجربه‌ای خوشایند از حضور در این استان برای مهمانان عراقی رقم بخورد.