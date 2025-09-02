به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه نشست مشترک مدیران دفاتر گردشگری و تفریحی کشور عراق با حضور مسئولان استان کرمانشاه برگزار شد. در این نشست بهرام سلیمانی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه با خیرمقدم به میهمانان عراقی، حضور آنان را در این استان تاریخی فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاری‌های گردشگری میان دو کشور دانست.

سلیمانی با اشاره به روابط دیرینه فرهنگی، مذهبی و تاریخی ملت‌های ایران و عراق، اظهار داشت: کرمانشاه به دلیل همجواری با عراق و برخورداری از مرزهای مشترک، نقش کلیدی در تبادلات فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کند و ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری میان دو طرف دارد.

وی افزود: کرمانشاه با پیشینه چند هزار ساله و وجود صدها محوطه باستانی، مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان به تاریخ و باستان‌شناسی است. آثار تاریخی این استان نمایانگر عظمت تمدن ایران و حامل پیام صلح و عدالت برای جهانیان است.

معاون استاندار کرمانشاه همچنین به جاذبه‌های طبیعی این استان اشاره کرد و گفت: کوه‌های زاگرس، غارهای منحصر به فرد، آبشارها، تابستان‌های دل‌انگیز و پاییزهای هزاررنگ کرمانشاه فرصت‌های بی‌نظیری برای گردشگری طبیعی فراهم کرده است. همچنین مهمان‌نوازی مردم، غذاهای محلی و تنوع فرهنگی کرمانشاه تکمیل‌کننده تجربه گردشگران خواهد بود.

وی ادامه داد: کرمانشاه علاوه بر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری مذهبی دارد و به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران عتبات عالیات، مقصدی مهم برای زائران محسوب می‌شود.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی‌های استان در حوزه گردشگری سلامت پرداخت و خاطرنشان کرد: کرمانشاه با برخورداری از مراکز درمانی مجهز و پزشکان متخصص، می‌تواند پذیرای بیماران خارجی به‌ویژه از کشور عراق باشد. نزدیکی جغرافیایی و هزینه‌های پایین‌تر نسبت به شهرهایی مانند اصفهان، شیراز و مشهد، کرمانشاه را به مقصدی مناسب برای گردشگران سلامت عراقی تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل و خدمات رفاهی در استان گفت: در کرمانشاه طیف متنوعی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مراکز اقامتی آماده خدمت‌رسانی به گردشگران خارجی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: آژانس‌های گردشگری استان آماده همکاری متقابل با دفاتر گردشگری عراق هستند و از پیشنهادها و ابتکارات طرف عراقی برای طراحی تورهای مشترک استقبال می‌شود. هدف ما این است که کرمانشاه به مقصدی ثابت و محبوب برای گردشگران عراقی تبدیل شود.

سلیمانی در پایان ابراز امیدواری کرد که حضور مدیران گردشگری عراق در کرمانشاه آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های مشترک و موفقیت‌آمیز باشد و این تعاملات به تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور منجر شود.