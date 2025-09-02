به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری، شامگاه سهشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: سهم مصرف برق کشاورزی در استان تهران ۱۰ درصد است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران از برنامهریزی برای تجهیز تمام چاههای کشاورزی استان به نیروگاههای خورشیدی طی پنج سال آینده خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاه خورشیدی واگذار شده است.
برادری با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب و برق در بخش کشاورزی اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی ما توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان تهران است؛ چرا که به دلیل محدودیت منابع پایه، امکان توسعه بیرویه وجود ندارد و باید با افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات، ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه قطعیهای برق و آب در بخش کشاورزی موجب نوسان تولید و بروز خسارت برای کشاورزان میشود، افزود: در برخی روزها قطعی برق در چاههای کشاورزی به پنج تا هفت ساعت میرسد و این موضوع تأمین امنیت غذایی استان را با چالش روبهرو میکند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: در این راستا تفاهمنامهای با بانک کشاورزی منعقد شده تا بهرهبرداران بتوانند با دریافت تسهیلات، چاههای خود را به نیروگاه خورشیدی مجهز کنند. طبق برنامهریزی انجامشده، در مدت پنج سال همه چاههای استان تهران به پنلهای خورشیدی تجهیز خواهند شد؛ بهطوریکه در سال نخست، تجهیز ۲۰۰ چاه در دستور کار قرار گرفته و تعدادی از آنها مراحل اداری خود را طی میکنند.
برادری با اشاره به اقدامات تکمیلی در حوزه انرژی گفت: تاکنون ۱۵۰۰ هکتار از اراضی ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی به سرمایهگذاران واگذار شده است که این اقدام بزرگترین واگذاری اراضی ملی برای تولید انرژی پاک در دو دهه اخیر محسوب میشود و با هدف جبران کسری انرژی و کاهش قطعیها انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تجهیز بیش از ۸۵ درصد اراضی مستعد استان به سامانههای نوین آبیاری خبر داد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع آبی، استفاده از آبیاری نوین جزو اولویتهای اصلی است. علاوه بر این، واحدهای دامداری، مرغداری و صنایع وابسته نیز به مولدهای انرژی تجهیز شدهاند تا در زمان قطعی برق بتوانند تولید خود را ادامه دهند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی از مصرف برق استان تنها حدود ۱۰ درصد است، تأکید کرد: «با وجود این سهم اندک، برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان و حفظ امنیت غذایی، برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت متعددی را در حوزه مدیریت مصرف و تولید انرژی دنبال میکنیم.
