به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از مزرعه خورشیدی مددجویان در شهرستان گمیشان، از مشارکت گسترده نهادهای اجرایی، بانک‌ها و خیرین در اجرای این پروژه مهم قدردانی کرد.

بابایی با اشاره به تأمین زمین این پروژه توسط یکی از خیران محلی اظهار کرد: با حمایت این خیر، دو هکتار زمین برای احداث این مزرعه خورشیدی اختصاص یافت که امروز ۲۸۰ مددجو سهام‌دار این نیروگاه با ظرفیت تولیدی یک و چهار دهم مگاوات شده‌اند.

وی افزود: در کنار این پروژه، همزمان هزار نیروگاه خورشیدی خانگی نیز در استان به بهره‌برداری رسیده که مجموع تولید انرژی آن‌ها حدود ۵.۴ مگاوات است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش داریم تا پایان سال این میزان را به ۱۳.۴ مگاوات برسانیم.

بابائی با اشاره به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد تومانی این پروژه، نقش نهادهای مختلف در پیشبرد آن را بی‌بدیل دانست و اظهارکرد: استاندار گلستان، مدیران شرکت برق، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها نقش مهمی در تسریع این پروژه ایفا کردند. پروژه‌ای که در کنار دستاوردهای زیست‌محیطی، منبع درآمدی پایدار برای خانواده‌های نیازمند خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد گلستان همچنین از پیگیری‌های صورت‌گرفته برای توسعه طرح‌های مشابه در دیگر نقاط استان خبر داد و گفت: طی هفته گذشته، با تدبیر استانداری، سه قطعه زمین در شهرستان‌های علی‌آباد، رامیان و مراوه‌تپه برای احداث نیروگاه‌های مگاواتی تخصیص یافت. امیدواریم با تأمین تجهیزات توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد، عملیات اجرایی این پروژه‌ها نیز به‌زودی آغاز شود.