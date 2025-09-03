کمیته امداد از رویکرد حمایتی به مسیر توانمندسازی وارد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی ظهر چهارشنبه در مراسم بهرهبرداری از نخستین مزرعه خورشیدی استان گلستان، ضمن تبریک آغاز دهه ولایت و امامت، از تلاشهای جهادی مدیران کمیته امداد در شرایط سخت اقتصادی قدردانی کرد و گفت: این کاری که امروز در حوزه انرژی انجام میشود، فقط تولید برق نیست؛ حرکتی جهادی است در مسیر توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای خانوادههای تحت پوشش. اینکه امروز هزار پنل خورشیدی با ظرفیت بیش از یک و چهار دهم مگاوات وارد مدار شده، نشاندهنده عزم جدی کمیته امداد برای عبور از حمایت صرف و رسیدن به توانمندسازی واقعی است.
وی افزود: امروز کمیته امداد تنها نقش تأمین معیشت مددجو را ندارد، بلکه در حال خارج کردن آنها از چرخه فقر و وارد کردنشان به چرخه تولید و استقلال اقتصادی است.
سنگدوینی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن مددجویان خاطرنشان کرد: هفته گذشته در جلسهای با حضور استاندار گلستان، معاون عمرانی و مدیرکل کمیته امداد، در کمتر از ۱۰ دقیقه دستور واگذاری چهار هکتار زمین صادر شد تا مقدمات ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان فراهم شود. این اقدام بزرگ، یکی از مهمترین نیازهای مردم و مددجویان استان را پاسخ خواهد داد.
وی ادامه داد: فقط هزینه ساخت مسکن این ۴۰۰ واحد، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که در صورت تأمین آن، شاهد تحول بزرگی در استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: در کنار این طرح، سه مزرعه خورشیدی دیگر نیز آماده بهرهبرداری هستند.
نماینده مردم گرگان و آققلا همچنین با اشاره به شرایط خاص استان گلستان تأکید کرد: گلستان یکی از استانهای محروم کشور است. استانی که مسیر عبور زائران امام رضا (ع) است و مردمان آن سالهاست با کمترین امکانات زندگی میکنند. امروز حدود ۸۰ درصد مردم استان تحت پوشش طرح کالابرگ هستند؛ بنابراین نیاز است نگاه حمایتی ویژهای از سوی نهادهای ملی به این استان معطوف شود.
