فراهم کردن زمینه آزادی ۶۱ زندانی در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی عصر سه شنبه در دیدار با مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بررسی راهکارهای همکاری برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: ایلام در میان پنج استان برتر کشور در حوزه عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد قرار دارد و این ظرفیت می‌تواند ارتقاء شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی را به همراه داشته باشد.

وی بر نقش محیط‌های علمی و آموزشی در ترویج قانون‌مداری تأکید و اظهار کرد: ضروری است ارتباط مستمر با مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی برقرار شود تا آگاهی عمومی نسبت به قانون و مسئولیت‌های اجتماعی افزایش یابد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد بهترین سازوکار برای سازماندهی توان مردمی هستند، افزود: «برای سالم‌سازی جامعه باید از همه ابزارها و ظرفیت‌های مردمی استفاده کرد.

وی همچنین از آزادی ۱۵۷ زندانی در سال گذشته و ۶۱ زندانی در سال جاری با استفاده از نهادهای ارفاقی، کمک خیرین و گذشت شاکیان خبر داد و این روند را گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.

علیمحمدی در پایان خواستار هم‌افزایی جدی سمن‌ها با دستگاه قضایی شد و تأکید کرد: همکاری همه‌جانبه این نهادها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع جرم و ارتقاء امنیت اجتماعی ایفا کند.