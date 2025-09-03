حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اجلاسیه شهدای مداح استان سمنان در راستای کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان خبر داد و افزود: این رویداد فاخر که قرار است در روز ۲۴ شهریور ماه در شهر شاهرود برگزار شود، میزبان شخصیت‌های ملی از جمله مداحان و سخنرانان تراز اول کشور خواهد بود و هدف آن، تبیین نقش محوری جامعه هیئت و مداحی در دفاع مقدس است.

وی بر اهمیت برگزاری این اجلاسیه به‌عنوان یک رویداد ارزشمند در تبیین ابعاد جهاد تبیین و تاریخ شفاهی دفاع مقدس تأکید کرد.

مدمدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اظهار اینکه مقدمات برگزاری این اجلاسیه از مدت‌ها قبل در سطح شهرستان‌های استان فراهم شده است، افزود: ما در اداره کل تبلیغات اسلامی، با برگزاری یادواره‌های متعدد در تمامی شهرستان‌ها، بستری مناسب برای گرامیداشت شهدای گرانقدر عرصه مداحی فراهم کردیم و اکنون با برگزاری این اجلاسیه در سطح استان، این مسیر را به کمال خواهیم رساند.

قنبری با تاکید بر اینکه جامعه مداحان اهل‌بیت (ع)، همواره در خط مقدم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قرار داشته‌اند، تصریح کرد: شهدای مداح ما با حنجره‌های آسمانی خود، نه‌تنها مروج روحیه جهادی بودند، بلکه خود نیز در عمل، به بالاترین درجه، یعنی شهادت نائل آمدند، لذا این اجلاسیه فرصتی مغتنم برای قدردانی از این قشر فرهیخته و بازخوانی نقش بی‌بدیل آنان در سال‌های جنگ تحمیلی است.

وی در ادامه به حضور مهمانان ملی اشاره کرد و گفت: این اجلاسیه با دعوت از سخنرانان و مداحان برجسته کشور، ابعاد ملی‌تری به خود خواهد گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: حضور این شخصیت‌ها، نه‌تنها به غنای محتوایی برنامه می‌افزاید، بلکه موجب ارتقای جایگاه این رویداد در سطح ملی می‌شود.

قنبری از عموم مردم، به‌ویژه جامعه هیئتی و مذهبی، برای حضور پرشور در این اجلاسیه دعوت کرد و آن را تجلی وحدت و همدلی در مسیر بزرگداشت یاد و خاطره شهدا دانست.

به گزارش مهر، این اجلاسیه، که در آستانه برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان برگزار می‌شود، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی در سال جاری، مورد توجه صاحب‌نظران و فعالان فرهنگی قرار گرفته است.