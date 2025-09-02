استعدادهای هنری، ورزشی و فنی نباید فدای کنکور شوند

علی بهمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شناسایی استعداد فردی در انتخاب مسیر تحصیلی حائز اهمیت است، اظهار کرد: بسیاری از افراد دارای استعدادهای خاصی در زمینه هنر، ورزش یا حرفههای فنی هستند که نباید این استعدادها را به نفع کنکور نادیده بگیرند.
رتبه ۹ کنکور انسانی روند مطالعاتی، نگرشهای شخصی و دیدگاههای خود درباره آینده علمی و اجتماعی کشور را تشریح کرد.
وی ابراز کرد: از سال دوازدهم به صورت جدی مطالعه خود را آغاز کردم و همزمان با حضور در مدرسه، بدون شرکت در کلاسهای خصوصی ویژه مطالعه کرده است.
بهمنآبادی گفت: منابع اصلی من کتابهای درسی بودند و در کنار آن شرکت در آزمونهای آزمایشی قلمچی نقش بسزایی در سنجش میزان پیشرفت و شناخت نقاط ضعف و قوتش داشته است.
این رتبه برتر کنکور انسانی در پاسخ به این پرسش که آیا رتبه تک رقمی را پیش بینی میکردید، گفت: انتظار نداشتم که رتبه تکرقمی کسب کنم و پیشبینیام بین رتبه ۲۰ تا ۳۰ بود.
وی نقش خانواده را در موفقیت خود بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد فضای آرام و بدون استرس در خانه، از عوامل کلیدی در موفقیتش بوده است.هدفگذاری واقعبینانه و شناخت ظرفیتهای فردی، کلید موفقیت در رقابت کنکور است.
بهمن آبادی با تاکید بر اینکه همه افراد نباید خود را به اجبار در مسیر کنکور قرار دهند، اظهار کرد: بسیاری از افراد دارای استعدادهای خاصی در زمینه هنر، ورزش یا حرفههای فنی هستند که نباید این استعدادها را به نفع کنکور نادیده بگیرند. به جای صرف یک سال برای کنکور، بهتر است هر فرد مسیر متناسب با تواناییهای خود را انتخاب کند.
رتبه ۹ کنکور انسانی گفت: انتخاب این رشته از ابتدا بر پایه علاقه و دغدغههای فکری او بوده است و هدفم ادامه تحصیل در رشتههای جامعهشناسی یا روانشناسی را در دانشگاههای تهران است.
وی در زمینه نگاه به آینده و جایگاه علمی کشور ابراز کرد: با وجود پیشرفتهای نظامی، ایران در حوزه فرهنگ و علوم انسانی هنوز نیازمند تلاش جدی است و معتقد است تولید علوم انسانی اسلامی میتواند نقش کلیدی در ساخت بنیه فرهنگی کشور داشته باشد.
بهمن آبادی در پاسخ به این پرسش که برای مهاجرت و ادامه تحصیل در کشور دیگری برنامه ریزی دارد، گفت: عرق ملی و اعتقاد من خدمت به کشور و تقویت نظام اسلامی است و به هیچ وجه به مهاجرت فکر نمیکنم.
رتبه ۹ کنکور انسانی درباره نقش دولت در حمایت از نخبگان اظهار داشت: دولت وظیفه دارد حمایت کند، اما اراده و انگیزه خود فرد مهمتر است. کسی که اراده ماندن و خدمت به کشور داشته باشد، حتی بدون حمایت کامل دولت هم میماند و فعالیت خواهد کرد.
