به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، اکران آنلاین فیلم مستند «موسیو مارکف» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهوش شیخ الاسلامی از ۱۲ شهریور در پلتفرم هاشور آغاز می شود.

مستند «موسیو مارکف» محصول سال ۱۴۰۳ روایتی است از زندگی و آثار نیکلای مارکوف، معمار شاخصی که نقش مهمی در شکل‌گیری معماری نوین ایران در دوران پهلوی داشت.

در خلاصه داستان این مستند آمده است: «خاطرات نوجوانی کارگردان به‌طور عمیقی با ساختمان‌های بازمانده از معماری دوران تحول گره خورده‌اند. همین ارتباط او را بر آن داشت تا با نگاهی دوباره به خاطرات نسل خود، زندگی و آثار نیکولای مارکوف را در قالب فیلم مستند موسیو مارکوف مورد بررسی قرار دهد.»

این مستند با رویکردی توصیفی و احساسی، سفری در میان بناهای ماندگار مارکوف می‌برد؛ بناهایی که نه تنها بخشی از تاریخ معماری ایران هستند، بلکه خاطرات نسلی از ایرانیان را در خود جای داده‌اند.

مهوش شیخ‌الاسلامی مستندساز ایرانی تحصیلات ابتدایی خود را در هنرستان موسیقی گذراند و دیپلم نقاشی را از مدرسه هنرهای زیبا دریافت کرد و سپس از مدرسه فیلم لندن فارغ‌التحصیل شد. در طول دوران حرفه‌ای خود نقش برجسته‌ای در صنعت سینمای ایران ایفا کرده و به‌عنوان مدیر تولید و برنامه‌ریزی در ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی متعددی فعالیت داشته است. وی با فیلمسازان برجسته‌ای همچون عباس کیارستمی، ناصر تقوایی، علی حاتمی و داریوش مهرجویی همکاری داشته است. همچنین، او تجربیات خود را به‌عنوان مدرس تولید فیلم در دانشگاه صداوسیمای به دانشجویان انتقال داده است. در چند دهه اخیر مهوش شیخ‌الاسلامی به ساخت فیلم‌های مستقل پرداخته و تمرکز اصلی او روی مباحثی چون میراث فرهنگی، مسائل زیست‌محیطی و روایت زندگی زنان بوده است. وی عضو دائم انجمن مستندسازان سینمای ایران است و درطول فعالیت حرفه‌ای خود جوایز مهمی از جشنواره‌های معتبر جهانی دریافت کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این پرتره تاریخی، اجتماعی و معماری را به مدت ۷۰ دقیقه در پلتفرم هاشور تماشا کنند.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده، پژوهشگر و کارگردان: مهوش شیخ الاسلامی، نویسنده: مهوش شیخ الاسلامی و جمشید صادق، تصویربردار: محمدرضا جهان پناه، صداگذاری و میکس: امیرحسین قاسمی، تدوینگر: مهوش شیخ الاسلامی، مدیرتولید: هایده قریشی، توازن رنگ و نور: محمدرضا تیموری و انتخاب موسیقی: جمشید صادق.