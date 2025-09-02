«ایرج صغیری» خدمات شایانی در عرصه هنر ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری آمده است: رحلت هنرمند گرانقدر و متعهد، جناب آقای صغیری را به همه مردم محترم استان بوشهر و جامعه هنری ایران و همه علاقه‌مندان، به‌ویژه خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

آن هنرمند بزرگوار با آفرینش آثار ممتاز هنری، به‌ویژه تئاتر و سینما، خدمات شایانی به این عرصه کرده است.

آن هنرمند متعهد در طول حیات هنری خود، با توجه خاص به حفظ سنت‌های بومی و عنصر مقاومت و ظلم‌ستیزی و با فعالیت کارآمد و حسن ابتکار محتوایی و شکلی، آثار ماندگاری را در عرصه هنر آئینی از خود به‌جا گذاشت.

خدمات و تلاش‌های ایشان در پیروزی انقلاب و مبارزه با رژیم سراسر ستم شاه و حمایت از انقلاب شکوهمند اسلامی، برگ‌های زرینی از کتاب ارزشمند عمر آن هنرمند است.

بار دیگر اینجانب ضایعه فقدان آن هنرمند متعهد و عزیز را تسلیت گفته و از خداوند متعال برای ایشان غفران و رحمت واسعه، و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می‌نمایم.

«نماند کسی در جهان پایدار همی نام نیکی بود یادگار»