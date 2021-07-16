پیام تسلیت رئیس حوزه هنری برای درگذشت محمدرضا قادری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، در پی درگذشت محمدرضا قادری، نقاش انقلابی و هنرمند متعهد و مسئول سابق واحد هنرهای تجسمی تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری در پیامی در گذشت این هنرمند دل‌سوز انقلابی را به خانواده ایشان و جامعه هنری تسلیت گفت. متن پیام رئیس حوزه هنری به شرح زیر است:

«انالله و انا الیه راجعون

محمدرضا قادری نقاش خوش‌سابقه و پرکار انقلاب، از میان ما رفت. درگذشت این هنرمند متعهد، دل‌سوز و انقلابی را به خانواده‌ی محترم ایشان و همچنین جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم آثار این همت بلند، همچنان که بر دیوارهای شهر نقش بسته است، در جسم و جان هنرهای تجسمی ماندگار شده و امتداد و تعالی یابد. آرامش و تسلی برای بستگان و دوستان و شاگردان و رضوان و رحمت الهی برای روح ایشان را از خداوند منان مسئلت می‌نمایم.

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری»

محمدرضا قادری شامگاه یک‌شنبه ۲۱ تیرماه بر اثر حمله قلبی در سن ۶۳ سالگی جهان فانی را وداع گفت. قادری از هنرمندان متعهد و انقلابی بود که در عرصه هنر مقاومت و دفاع مقدس دست به طراحی زد و آثار متفاوت و ارزشمندی خلق کرد.