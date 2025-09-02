افزایش شمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۴۸ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، با شهادت «رسمی سالم» شمار خبرنگارانی که از آغاز جنگ غزه تاکنون در این باریکه به شهادت رسیدهاند، به ۲۴۸ نفر رسید.
دفتر رسانهای غزه در بیانیهای هدف قرار دادن و ترور برنامه ریزی شده روزنامهنگاران فلسطینی توسط اشغالگران اسرائیلی را شدیداً محکوم کرد و از اتحادیه بینالمللی روزنامهنگاران در سراسر جهان خواست تا این جنایات رژیم اسرائیل را محکوم کنند.
دفتر رسانهای غزه در این بیانیه، اشغالگران اسرائیلی، دولت آمریکا و کشورهای دخیل در نسلکشی مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه را مسئول ارتکاب این جنایات فجیع و وحشیانه دانست.
