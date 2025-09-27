شهادت یک خبرنگار در حمله هوایی به مرکز نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمد حمزه الدایه، خبرنگار فلسطینی در حملات هوایی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه به شهادت رسید.

الدایه یک از خبرنگارانی بود که از ابتدای جنگ غزه، جنایات اشغالگران را ثبت می کرد.

طبق آمار دفتر رسانه ای دولتی در غزه از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، بیش از ۲۵۰ خبرنگار در حملات این رژیم به شهادت رسیدند.

بیشتر این خبرنگاران حین پوشش بمباران یا حملات مستقیم به منازل و خانواده های آنها به شهادت رسیدند.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی با حمایت کامل دولت آمریکا علیه غزه شده است.