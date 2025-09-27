  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

شهادت یک خبرنگار در حمله هوایی به مرکز نوار غزه

شهادت یک خبرنگار در حمله هوایی به مرکز نوار غزه

یک خبرنگار دیگر در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمد حمزه الدایه، خبرنگار فلسطینی در حملات هوایی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مرکز نوار غزه به شهادت رسید.

الدایه یک از خبرنگارانی بود که از ابتدای جنگ غزه، جنایات اشغالگران را ثبت می کرد.

شهادت یک خبرنگار در حمله هوایی به مرکز نوار غزه

طبق آمار دفتر رسانه ای دولتی در غزه از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، بیش از ۲۵۰ خبرنگار در حملات این رژیم به شهادت رسیدند.

بیشتر این خبرنگاران حین پوشش بمباران یا حملات مستقیم به منازل و خانواده های آنها به شهادت رسیدند.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت جنگی با حمایت کامل دولت آمریکا علیه غزه شده است.

کد خبر 6603448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها