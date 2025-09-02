جدیدترین آمار شهدای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۳ هزار و ۶۳۳ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۶۰ هزار و ۹۱۴ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۷۶ شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت ۲۸۱ نفر نیز زخمی شده‌اند.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۱۵۰۲ نفر شهید و ۴۸۹۰۰ نفر زخمی شدند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

در مراکز توزیع کمک‌ها نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر شهید و ۹۰ نفر دیگر زخمی شدند تا شمار فلسطینی‌هایی که در این مراکز به شهادت رسیده‌اند به ۲۳۰۶ شهید و ۱۶۹۲۹ نفر برسد.

طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ مورد فوت ناشی گرسنگی و سو تغذیه ثبت شده است تا آمار قربانیان قحطی و گرسنگی در غزه به ۳۶۱ نفر برسد که ۱۳۰ نفر از آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.