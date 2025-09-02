  1. سیاست
واکنش بقایی به تبیین جنایات صهیونیست‌ها توسط نماینده پارلمان اروپا

واکنش بقایی به تبیین جنایات صهیونیست‌ها توسط نماینده پارلمان اروپا

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، به تبیین جنایات صهیونیست‌ها از سوی نماینده پارلمان اروپا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مایکل مک نامارا» نماینده پارلمان اروپا جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و سرکوب مردم فلسطین در کرانه باختری و تجاوز جنایتکارانه این رژیم علیه ایران را تبیین کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: این چیزی است که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باید مورد توجه قرار دهند؛ اگر می‌خواهند به عنوان طرف‌های مذاکراتی معتبر، مسئولیت‌پذیر و تابع قانون و برخوردار از قابلیت ایفای نقش در صلح جهانی شناخته شوند.

