به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مایکل مک نامارا» نماینده پارلمان اروپا جنایات جنگی و نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه و سرکوب مردم فلسطین در کرانه باختری و تجاوز جنایتکارانه این رژیم علیه ایران را تبیین کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: این چیزی است که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باید مورد توجه قرار دهند؛ اگر میخواهند به عنوان طرفهای مذاکراتی معتبر، مسئولیتپذیر و تابع قانون و برخوردار از قابلیت ایفای نقش در صلح جهانی شناخته شوند.
نظر شما