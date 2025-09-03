تامین خوراک دام ها با استفاده از سیلاژ برگ خرمای جنوب کرمان

پوریا دادور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمبود علوفه و خوراک دام مهمترین عامل محدودکنندۀ تولید گوشت قرمز و دیگر فرآورده‌های دامی در کشور است گفت: کاهش چشمگیر سرانه مصرف این فرآورده‌ها باعث اجبار به واردات آنها یا واردات خوراک دام و خروج ارز از کشور می‌شود.

وی افزود: یکی از راهکارهای مدیریت این چالش، استفاده بهینه از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام است که در این رابطه می‌توان به محصولات جانبی درخت خرما اشاره کرد.

دادور، تصریح کرد: درخت خرما فزون بر فرآورده اصلی (خرما)، فرآورده‌های جانبی گوناگونی نیز مانند برگ، غلاف، خوشه، تنه، الیاف و هسته دارد که هریک از بخش‌های مختلف درخت خرما پتانسیل خوبی جهت استفاده به عنوان خوراک دام دارد.

عضو هیأت علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان گفت: گزارش شده است که سالانه حدود ۱۱۱ هزار و ۴۹۸ تن برگ خرما به عنوان ضایعات در جنوب کرمان تولید می‌شود که قسمت اعظم این برگ‌ها یا در محل رها و یا سوزانده می‌شوند که آلودگی محیط زیست را به همراه دارد.

دادور، افزود: از این رو استفاده از محصول برگ خرما در تغذیه دام هم مشکلات محیط زیستی را برطرف می‌کند و هم در جهت تأمین خوراک دام می‌تواند مفید باشد.

وی ادامه داد: البته به علت فراوانی مواد فیبری و پایین بودن قابلیت هضم برگ خرما، نیاز به عمل آوری آنها قبل از استفاده در جیره دام‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های عمل آوری برگ خرما سیلو کردن آن است گفت: سیلو کردن روشی ساده و ارزان برای حفظ ماده خوراکی و نگهداری آن در شرایط مطلوب برای استفاده در فصولی است که خوراک دام وجود ندارد.

دادور، افزود: گزارش شده است که برگ خرما در صورت مخلوط شدن با مواد افزودنی مانند سبوس گندم، ملاس و اوره دارای کیفیت سیلویی خوبی خواهد بود.