به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رهگویی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه با گرامیداشت روز خبرنگار بیان کرد: صداقت، مطالبه گری و نقد هوشمندانه از ویژگی‌های بارز یک خبرنگار است.

وی افزود: دقت و تعهد تمام خبرنگاران در ایام جنگ باعث شد اتحاد و انسجام مردم بیش از پیش شود.

فرماندار فهرج همچنین از خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی بین مردم، جامعه و حاکمیت یاد کرد و گفت: ما پذیرای نقد منصفانه هستیم.

رهگویی، در ادامه از پیگیری و رفع مشکلات مردم در اتاق توسعه شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این برنامه بزودی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع در هفته دولت، بیان کرد: یکی از کارهای بسیار خوبی که در هفته دولت در نظر داریم انجام بدهیم جشنواره برداشت خرما است که به صورت میدانی در یکی از باغات شهرستان و خانه‌های بوم گردی با حضور مردم و مسئولان برگزار خواهیم کرد.