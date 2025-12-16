واکنش عارف به حادثه واژگونی اتوبوس در محور نطنز - اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف نسبت به حادثه واژگونی اتوبوس در محور نطنز- اصفهان واکنش نشان داد و گفت: تا کی باید شاهد چنین حوادثی باشیم؟
وی با نگرانی نسبت به تکرار چنین رخدادهایی در کشور تاکید کرد که باید درباره چرایی وقوع اینگونه حوادث تأمل و اقدام جدی صورت گیرد.
او پرسشهایی اساسی درباره علت بروز این حوادث مطرح کرد و گفت: صرف اشاره به مقصر بودن راننده کافی نیست، به ویژه زمانی که پس از عبور از ایستگاه پلیس و گذشت حدود ۲۰ دقیقه، حادثه رخ میدهد.
عارف با یادآوری حادثهای مشابه در سمنان که در آن چند دانشجو طی مسیر از خوابگاه به کلاس دچار سانحه شدند و یکی از جوانان جان خود را از دست داد، خاطرنشان کرد: مشکل صرفاً خوابآلودگی یا شرایط جادهای نیست.
به گفته او، باید در سطح جامعه هم «فرهنگسازی» و هم «فرهنگ مسئولیتپذیری» تقویت شود تا رانندگان بپذیرند که در برابر دیگران مسئولیت دارند، نه اینکه تصور کنند مالک جاده هستند و قوانین راهنمایی و رانندگی تنها مقرراتی تشریفاتیاند.
عارف همچنین اشاره کرد که ایجاد زیرساختهای بهتر مانند بهبود آسفالت و نصب سرعتگیرها مهم است، اما به تنهایی نمیتواند نهادینه شدن حس مسئولیت در کاربران جاده را تضمین کند؛ موضوعی که به باور عارف، باید در اولویت آموزش و فرهنگ عمومی قرار گیرد تا از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
وی که در مراسم گشایش اولین مرکز تست تصادف کشور در ملارد سخن میگفت، با اشاره به لزوم قانونمند شدن فرآیند تست ایمنی خودروها گفت: نباید به خودروسازان اجازه داد بدون دریافت تاییدیه مراکز تست، محصولات خود را وارد بازار کنند.
آقای عارف بر ضرورت ایجاد «نظم» در این زمینه تاکید کرد و گفت: باید به خودروسازی اجازه ندهیم بدون تأیید مراکز تست، خودرو وارد بازار کنیم.
وی افزود: این آمادگی وجود دارد تا در «هر نهادی که تصویب شود، شورای عالی حمل و نقل است یا در دولت است، قانونی» وضع شود تا چارچوب کار مشخص شود.
ضرورت اقدام مبتنی بر قانون
معاون اول رئیسجمهور در ادامه خاطرنشان کرد: باید در این خصوص نظمی پیدا کند، هم بخش خصوصی و تولیدکننده تکلیفش را بداند، هم بخشهای حاکمیتی و پلیس راهور بتوانند درخواست اقدام کنند و مبتنی بر یک ضابطه و قانون اقدام کنند.
وی «تست» و انجام کارهای لازم را ضروری خواند و گفت: انجام آن «به عهده خودتان» است.
عارف، در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از رفتار برخی رانندگان، به ویژه جوانان، گفت: بسیاری از آنان احساس میکنند «صاحب جاده» هستند و هیچ مسئولیتی در برابر دیگران احساس نمیکنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ما باید مسئولیتپذیری در حمل و نقل را واقعاً بالا ببریم. جوان است، علاقهمند است که تند رانندگی کند، گاهی پدرش هم پولدار است و جریمهاش را میدهد.
وی بهترین اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی را توقیف خودرو این افراد دانست و تأکید کرد: این کار از پولی که از جیب مبارکشان خرج میشود، برایشان گرانتر تمام میشود.
عارف در ادامه با اشاره به نقش مسئولان و دستاندرکاران حاضر در جلسه، گفت: واقعاً در این بخش همه ما که خیلیهایتان اینجا مسئول هستید، در زمینه مسئولیتپذیری و فرهنگسازی کمکاری کردهایم.
