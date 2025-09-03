به گزارش خبرنگار مهر، رمضان علی نژاد صبح چهارشنبه در جمع کارآفرینان که در سالن فرمانداری مشگین شهر برگزار شد، اظهار کرد: همایش کارآفرینان برتر در مشگین شهر برگزار می‌شود که این همایش با حضور ۱۵ کارآفرین برتر کشوری همایش کارآفرینان برتر در سطح شهرستان در ۱۴ شهریور ماه برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مشگین شهر بیان کرد: هدف اصلی این همایش، ایجاد پلی میان کارآفرینان بزرگ و جوانان آینده‌ساز کشور است تا با نمایش توانمندی‌های بخش خصوصی و مردمی بودن آن، امید و انگیزه را برای ساختن فردایی بهتر در جامعه گسترش دهد.

وی با اشاره به اینکه خلاقیت مهارتی است که با صرف زمان و تلاش در افراد رشد و ارتقا می‌یابد، بیان کرد: قدرت بینش و باور استعدادها، ابتکار عمل، خوش بینی و عمل متعهدانه، حرکت و تداوم، ریسک‌پذیری و انعطاف پذیری از ویژگی‌های مهم شخصیتی افراد کارآفرین است.

علی نژاد تبادل تجربه بین کارآفرینان برتر و دیگر کارآفرینان را با هدف موفقیت در این بخش را از دستاوردهای مهم این همایش برشمرد و بر بهره مندی صاحبان صنایع و کارآفرینان شهرستان از این فرصت تاکید کرد.