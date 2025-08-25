به گزارش خبرنگار مهر، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بعداز ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرحهای جهاد کشاورزی گفت: راهاندازی این واحدها، گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی کشور است.
صفدر نیازی شهرک با اشاره به ظرفیتهای بالای استان اردبیل در زمینه تولید محصولات کشاورزی و دامی، اظهار امیدواری کرد: با حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این بخشها باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اهمیت این طرحها در افزایش تولید گوشت مرغ گفت: استان اردبیل با دارا بودن ۴۴۰ واحد مرغ گوشتی و ظرفیت ۹ میلیون قطعه، سالانه ۵۵ هزار تن گوشت مرغ تولید میکند.
علی حسین احدی عالی با اشاره به اینکه استان اردبیل ۸/۱ درصد گوشت مرغ کشور را تأمین میکند افزود: با توجه به نیاز سالانه ۳۸۸۳۷ تنی استان به گوشت مرغ، این استان دارای مازاد تولید ۱۶۲۰۰ تن گوشت مرغ است که مازاد تولید به سایر استانهای کشور ارسال میشود.
نظر شما