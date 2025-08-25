به گزارش خبرنگار مهر، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بعداز ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های جهاد کشاورزی گفت: راه‌اندازی این واحدها، گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی کشور است.

صفدر نیازی شهرک با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان اردبیل در زمینه تولید محصولات کشاورزی و دامی، اظهار امیدواری کرد: با حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این بخش‌ها باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در افزایش تولید گوشت مرغ گفت: استان اردبیل با دارا بودن ۴۴۰ واحد مرغ گوشتی و ظرفیت ۹ میلیون قطعه، سالانه ۵۵ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌کند.

علی حسین احدی عالی با اشاره به اینکه استان اردبیل ۸/‏۱‬ درصد گوشت مرغ کشور را تأمین می‌کند افزود: با توجه به نیاز سالانه ۳۸۸۳۷ تنی استان به گوشت مرغ، این استان دارای مازاد تولید ۱۶۲۰۰ تن گوشت مرغ است که مازاد تولید به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود.