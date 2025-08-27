به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل شیلات، محمد اله‌بخش گفت: یک مزرعه با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تن و سرمایه‌گذاری ۵۲ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۵ نفر و مزرعه‌ای دیگر با ظرفیت ۱۰ تن و اشتغال‌زایی یک نفر در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشگین‌شهر در تولید ماهیان سردآبی افزود: این اقدامات گامی مهم در تقویت جایگاه این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های شیلات استان است.

وی اظهار کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر تأمین نیاز داخلی و توسعه تولید، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و حرکت در مسیر خودکفایی کشور دارد.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه شیلاتی استان را از اولویت‌های اصلی توسعه پایدار عنوان کرد.