رژیم صهیونیستی در آستانه‌ اضمحلال و فروپاشی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین شهر با تشریح وضعیت سیاسی، نظامی واجتماعی رژیم جعلی اسرائیل گفت: بر اساس مستندات بدست آمده و شواهد موجود، دشمن صهیونیستی در فلاکت کامل بسر می‌برد و ایجاد شکاف عمیق واختلاف در کابینه نتانیاهو و استعفای برخی از سران ارتش این رژیم، ادامه حیات رژیم صهیونیستی را با چالش جدی مواجه کرده است

وی آمار بالای خوکشی سربازان اسرائیلی، اعتراضات گسترده مردمی دراکثرشهرهای اسرائیل و مهاجرت روز افزون شهروندان از این کشوررا نشانه فرو پاشی این رژیم ذکر کرد.

باوقار در ادامه با تشریح اوضاع منطقه غرب آسیا پس از جنگ دوازده روزه گفت: هم اکنون کشور عراق صحنه بازیگران خارجی وایادی خود فروخته داخلیست وآمریکا در صدد کاهش نفوذ ایران و باز کردن راه نفوذ برای ورود داعش به این کشور است.

وی با بیان اینکه در یمن نیز استکبار جهانی به فکر ایجاد جنگ تمام عیار بوده و نقشه آمریکا برای سوریه نیز تجزیه این کشور است، افزود: غزه هم در اوج مظلومیت است و اسرائیل درصدد تصرف کامل نوار غزه است، اما به لطف خداوند تمامی مکر ونقشه های دشمن نقش برآب خواهد شد وآینده از آن جبهه مقاومت خواهد بود.

امام جمعه مشگین شهر به اهداف کوتاه مدت وبلند مدت مکانیسم ماشه پرداخته، دست یابی به منابع اورانیوم کشورمان، کشاندن ایران به پای میز مذاکره، خلع سلاح راهبردی ومهار حداکثری ایران را از جمله اهداف کوتاه مدت وبلند مدت استکبار دانست.

وی افشای نقض عهدنامه‌ها، بکار گیری همزمان دیپلماسی رسمی، پنهانی و عمومی، پافشاری برحق حاکمیت ایران نسبت به دانش هسته‌ای و مقاومت ملت در برابر زورگویی‌های استکبار جهانی را جزو برنامه‌ها واهداف حاکمیت، دولت ومردم بیان کرد.

حجت الاسلام با وقار با گرامیداشت سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) وآغاز هفته وحدت به بیان برخی اوصاف و خصوصیات آن حضرت پرداخته، پرهیز از شک و بدگمانی، دوری از شرک، پرهیز از جانبداری بی منطق و دشمنی بی دلیل، دوری از خشم وغضب و بخل و حسد را از جمله سفارشهای پیامبر رحمت الهی به مسلمانان بیان کرد.