  1. استانها
  2. اردبیل
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

مشکین‌شهر قهرمان مسابقات هندبال جوانان منطقه ۳ کشور شد

اردبیل - اولین دوره مسابقات هندبال جوانان منطقه ۳ کشور با عنوان جام سرداران و امیران آذربایجان و گرامیداشت یاد شهید اسدالله وزیری، با قهرمانی تیم مشکین‌شهر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، این رقابت‌ها با حضور ۵ تیم از استان‌های زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به مدت ۳ روز در سالن دوهزارنفری شهدای مشکین‌شهر برگزار شد،

در پایان این مسابقات، تیم مشکین‌شهر توانست عنوان قهرمانی را کسب کند. تیم آذربایجان شرقی و تیم آذربایجان غربی (سلماس) مقام دوم و سوم را از آن خود کردند

وحید طلوعی، رئیس اداره ورزش و جوانان مشکین‌شهر، با اشاره به پیشینه خوب این شهرستان در رشته هندبال اظهار داشت: مشکین‌شهر افراد تأثیرگذار و شایسته‌ای در کسوت بازیکن، مربی و داور در این عرصه داشته که سرآمد آنها شهید اسدالله وزیری از شهدای ورزشکار است.

در اختتامیه این رقابت‌ها، با اهدای جام و حکم قهرمانی از تیم‌های برنده تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6574841

