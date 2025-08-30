به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، این رقابت‌ها با حضور ۵ تیم از استان‌های زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به مدت ۳ روز در سالن دوهزارنفری شهدای مشکین‌شهر برگزار شد،

در پایان این مسابقات، تیم مشکین‌شهر توانست عنوان قهرمانی را کسب کند. تیم آذربایجان شرقی و تیم آذربایجان غربی (سلماس) مقام دوم و سوم را از آن خود کردند

وحید طلوعی، رئیس اداره ورزش و جوانان مشکین‌شهر، با اشاره به پیشینه خوب این شهرستان در رشته هندبال اظهار داشت: مشکین‌شهر افراد تأثیرگذار و شایسته‌ای در کسوت بازیکن، مربی و داور در این عرصه داشته که سرآمد آنها شهید اسدالله وزیری از شهدای ورزشکار است.

در اختتامیه این رقابت‌ها، با اهدای جام و حکم قهرمانی از تیم‌های برنده تجلیل به عمل آمد.