به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام نخستین دوره رقابت علمی، ویژه طلاب سطح چهار حوزه‌های علمیه خواهران از ۱۹ شهریور ماه تا اول مهرماه سال جاری انجام می‌شود و طلاب می‌توانند در قالب ۵ رشته، به صورت گروهی و با ارائه طرح پژوهشی به رقابت بپردازند.

طلاب جاری سطح چهار حوزه‌های علمیه خواهران، در پنج رشته «فقه خانواده، تفسیر تطبیقی، علوم و معارف قرآن کریم، حکمت متعالیه و کلام اسلامی» بدون محدودیت در تعداد واحدهای گذرانده شده و طلابی که تنها واحد رساله باقی مانده دارند در این رقابت علمی مجاز به ثبت نام هستند.

طلاب سطح چهار پیش از ثبت نام در رقابت علمی مختص رشته تحصیلی، در گروه‌های سه نفره با طلاب هم رشته استان محل تحصیل خود ساماندهی شوند و مدارس علمیه تخصصی پس از ساماندهی طلبه در گروه‌های سه نفره و ارسال فایل پیوست به مدیریت‌های استانی، کد ملی طلاب را در سامانه «خدمت» ثبت کنند.

پس از اطمینان از ثبت کد ملی در سامانه خدمت، طلاب می‌بایست به صورت فردی در بازه زمانی مذکور از طریق نشانی اینترنتی khedmat.whc.irاقدام به ثبت نام کنند.

ارسال فهرست گروه بندی حداکثر تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال جاری از طرف مدیریت‌های استانی به دبیرخانه الزامی خواهد بود.