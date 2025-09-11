به گزارش خبرگزاری مهر، الهام عسکری، از راه‌اندازی اولین واحد تخصصی یورودینامیک زنان در جنوب کشور و در این بیمارستان خبر داد و گفت: واحد یورودینامیک با هدف تشخیص دقیق و درمان مؤثر مشکلاتی نظیر بی‌اختیاری ادرار، احتباس ادراری، مثانه بیش‌فعال و سایر اختلالات عملکردی دستگاه ادراری راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این واحد تحت نظر دکتر راضیه وحدانی، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ اختلالات کف لگن، راه‌اندازی شده و آماده خدمت‌رسانی به مردم است.

رئیس بیمارستان حافظ شیراز افزود: خدمات در این واحد به صورت سرپایی و با تعرفه دولتی ارائه می‌شود. این خدمات شامل درمان‌های کانزرواتیو و جراحی‌های مرتبط با پرولاپس ارگان‌های لگن، اختلالات ادراری و بی‌اختیاری ادرار است.