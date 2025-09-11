  1. استانها
  2. فارس
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

راه‌اندازی اولین واحد یورودینامیک زنان جنوب کشور در شیراز

شیراز- رئیس بیمارستان حافظ دانشگاه علوم پزشکی شیراز از راه اندازی اولین واحد تخصصی یورودینامیک زنان جنوب کشور در این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام عسکری، از راه‌اندازی اولین واحد تخصصی یورودینامیک زنان در جنوب کشور و در این بیمارستان خبر داد و گفت: واحد یورودینامیک با هدف تشخیص دقیق و درمان مؤثر مشکلاتی نظیر بی‌اختیاری ادرار، احتباس ادراری، مثانه بیش‌فعال و سایر اختلالات عملکردی دستگاه ادراری راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این واحد تحت نظر دکتر راضیه وحدانی، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ اختلالات کف لگن، راه‌اندازی شده و آماده خدمت‌رسانی به مردم است.

رئیس بیمارستان حافظ شیراز افزود: خدمات در این واحد به صورت سرپایی و با تعرفه دولتی ارائه می‌شود. این خدمات شامل درمان‌های کانزرواتیو و جراحی‌های مرتبط با پرولاپس ارگان‌های لگن، اختلالات ادراری و بی‌اختیاری ادرار است.

