ذوالقدری: جایزه جوانی جمعیت فقط یک مراسم تقدیر نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه ذوالقدری ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه سومین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت در شیراز گفت: برای برگزاری این گردهمایی ایده‌های نوآورانه و کاربردی از نخبگان دریافت شد که به تدریج در جلسات ستاد جمعیت استان بررسی شد تا کیفیت تصمیم‌گیری و اثرگذاری سیاست‌ها ارتقا یابد.

وی ادامه داد: این رویداد تنها به شاخص‌های کمّی جمعیت محدود نبود؛ ارتقای کیفیت تربیت فرزندان و بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس افزود: در محور دستگاه‌های اجرایی، پایبندی به سیاست‌های کلی جمعیت سنجیده شد؛ سازمان‌های مردم‌نهاد بر اساس میزان اثرگذاری بر شاخص‌های فرزندآوری ارزیابی شدند و در بخش خصوصی نیز حمایت‌ها از ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی قرار گرفت.

ذوالقدری با اشاره به دستاوردهای ملموس این رویداد تصریح کرد: بسیاری از گزارش‌های ارائه شده نوآورانه و اثرگذار هستند و به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده اداره کل امور بانوان و خانواده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.