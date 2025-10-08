ذوالقدری: سلامت فردی در روابط انسانی او ریشه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه ذوالقدری جهرمی ظهر چهارشنبه در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی سلامت زنان در شیراز به وضعیت ارتباطات در جامعه امروز و نقش حیاتی پیوندهای اجتماعی در سلامت عمومی اشاره کرد و گفت: با وجود اتصالات گسترده از طریق فضاهای مجازی، انسان‌ها بیش از هر زمان دیگری تنها زندگی می‌کنند که این انزوا می‌تواند پیامدهای جسمانی جدی در پی داشته باشد.

وی با استناد به نتایج یک مقاله معتبر علمی که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده، ادامه داد: انزوای اجتماعی می‌تواند آثاری مشابه با کشیدن روزانه پانزده نخ سیگار بر سلامت افراد بگذارد و این عامل یکی از بنیادی‌ترین و کمتر دیده شده‌ترین چالش‌های سلامتی در عصر حاضر به ویژه در حوزه زنان و خانواده است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به این تحقیق، سه بعد کلیدی ارتباط—ساختار، عملکرد و کیفیت را برای سنجش میزان واقعی ارتباطات انسانی برشمرد و افزود: یافته‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد نقص در ارتباطات اجتماعی، افراد را بیشتر در معرض مرگ زودرس قرار می‌دهد و اضطراب و استرس را افزایش می‌دهد.

ذوالقدری با تأکید بر اینکه سلامت صرفاً مربوط به بدن نیست، بلکه در تار و پود روابط انسانی ریشه دارد، گفت: ارتباطات اجتماعی از طریق سه مسیر روانشناختی (کاهش استرس و افزایش تاب‌آوری)، رفتاری (انتخاب سبک زندگی سالم‌تر) و فیزیولوژیک (تنظیم هورمون‌های استرس و کاهش التهاب) بر سلامت تأثیر می‌گذارد.

وی تحولات فناوری و پیامدهای کووید-۱۹ را از عوامل اصلی تغییر کارکرد ارتباطات و کاهش نگاه چهره به چهره دانست و ادامه داد: ارتباط اجتماعی «دارویی بی‌هزینه و بسیار مؤثر» است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با بیان اینکه سلامت در لبخندها، روابط و احساس تعلق ریشه دارد، از سیاست‌گذاران درخواست کرد که ارتباط اجتماعی در پیمایش‌های سلامت سنجیده شود، مداخلات اجتماعی برای تقویت پیوندها طراحی گردد و در سیاست‌های شهری به نقش زیرساخت‌های اجتماعی توجه ویژه شود.

وی همچنین از مادران و خانواده‌ها درخواست کرد که بیش از گذشته به گفتگو و ارتباط با فرزندان توجه کنند، چرا که بسیاری از آسیب‌ها از عدم ارتباط برمی‌خیزد.