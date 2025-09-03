خدمت صادقانه و تأمین امنیت افتخار مرزبانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی صبح چهارشنبه در نشست تکریم رئیس حفاظت اطلاعات مرزبانی استان بوشهر، گفت: امروز ما مفتخریم که در مرزهای آبی استان در جهت تأمین نظم و امنیت مرزها در استیفای حقوق مرزنشینان به مردم ولایتمدار استان خدمت کنیم

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: با تلاش و مجاهدت مهم مرزبانان و همدلی فرماندهان، حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی اقدامات مؤثری در زمینه تأمین امنیت مرزها انجام شده است

سردار خسروی، گفت: حضور مقتدرانه و با صلابت و هوشیار مرزبانان در استان باعث ارتقا امینت و مبارزه جدی با قاچاق گردیده است.

خسروی، بیان کرد: مرزبانان ضمن استیفای حقوق مرزنشینان عزیز و دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا با همکاری مردم بر اساس قانون تلاش‌های مؤثری انجام داده است

فرمانده مرزبانی استان بوشهر در پایان، ضمن تقدیر از زحمات چند ساله سرهنگ جهان خواه برای وی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.