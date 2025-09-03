به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با اشاره به مشکلات اکتشاف و بهره‌برداری معادن و تخریب محیط زیست و تهدید تنوع زیستی کشور گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر مردم محلی ساکن در اطراف معادن و کارشناسان و فعالان محیط زیست در خصوص بازنگری در قانون معادن کشور، فراکسیون محیط زیست مجلس موضوع اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داده است.

وی از برگزاری چندین جلسه کارشناسی در این حوزه با حضور همه ذی‌نفعان خبر داد و گفت: بر این اساس مشکلات این قانون احصا شده و در حال جمع‌بندی در این زمینه هستیم.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه معادن به عنوان منابع تجدید ناپذیر کشور نیازمند توجه ویژه در حوزه بهره‌برداری هستند گفت: حفظ محیط زیست و تأمین محیط زیست پایدار برای جوامع محلی ساکن در اطراف این معادن ضروری است تا این منابع کشور به سرنوشت فعلی سایر منابع زیستی کشور دچار نشوند.

وی خاطرنشان کرد: بزودی با پایان یافتن جمع‌بندی‌های کارشناسی، اصلاح قانون معادن کشور با لحاظ جنبه‌های زیست محیطی در مجلس کلید می‌خورد که امیدواریم با همکاری تمام نمایندگان مردم در خانه ملت بزودی شاهد خبرهای خوشی در این حوزه باشیم و به مشکلات چند دهه‌ای در این زمینه پایان دهیم.