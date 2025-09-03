به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بهره‌برداری بهینه از منابع آب غیرمتعارف از تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور به شمار می‌رود و اجرای این طرح علاوه بر تأمین نیازهای منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد کند.

وی ادامه داد: برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، هماهنگی‌های لازم با اداره کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی انجام شده است و در صورت نهایی شدن توافق‌ها، حدود یک‌هزار هکتار زمین در مجاورت تصفیه‌خانه برای کاربری‌هایی همچون کشت صنعتی و طرح‌های تولیدی مرتبط پیش‌بینی خواهد شد.

مدیرعامل آبفای استان بوشهر تأکید کرد: این اقدام علاوه بر مدیریت پایدار منابع آب، نقش مهمی در توسعه متوازن و ایجاد اشتغال در منطقه ایفا خواهد کرد.

کاهش فشار بر منابع آبی

بردستانی گفت: اراضی مجاور تصفیه‌خانه قابلیت واگذاری به سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های کشت صنعتی، صنایع تبدیلی و پروژه‌های دانش‌بنیان مرتبط با مدیریت پساب را خواهد داشت.

بردستانی با اشاره به اینکه این طرح می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای استان باشد، تصریح کرد: استفاده از پساب علاوه بر کاهش فشار بر منابع آبی موجود، به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کمک کرده و زمینه توسعه متوازن منطقه را فراهم می‌سازد.

وی گفت: بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌گیری از این ظرفیت، علاوه بر سودآوری اقتصادی، نقش مؤثری در تحقق اهداف زیست‌محیطی و پایداری منابع ایفا کند.