به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تولید، پیشران اقتصاد» اثر محمد قطبی در ۱۳۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
اقتصاد و فرهنگ دو بال پرواز جامعه محسوب میشوند و توازن، تعادل و شتاب در حرکتها به صورت تومان به وجود میآورند.
اثر پیش رو به بررسی تولید و اقتصاد خلاق میپردازد و جایگاه نوآوری و فناوری را در سیاستهای اقتصادی به منزله محرکهایی برای توسعه پایدار تشریح میکند.
نویسنده با تحلیل موضوعاتی چون اقتصاد مقاومتی، مفهوم تولید، نقش انسان، سیستمها، سرمایه و خلاقیت در عرصه تولید دیدگاههای نوین ارائه و با بررسی راهبردهای جهش تولید و انطباق آن با نیازهای عصر دیجیتال، به ضرورت تحول ساختارهای اقتصادی و تقویت اقتصاد دانش بنیان پرداخته است.
این اثر همچنین ارتباط میان فرهنگ و اقتصاد را به شکلی جامع بررسی کرده و تأثیر تولید بر زندگی روزمره را همراه با استراتژیهای مدرن تبیین میکند.
مؤلف در مقدمه این اثر آورده است:
در این کتاب کوشیدهایم حد مشترک اقتصاد و فرهنگ را در برخی زمینهها بررسی کنیم و به بخشهایی از اینها بپردازیم.ابتدا درباره اقتصاد مقاومتی به مثابه زیر بنای اصلی اقتصاد پرداختیم و سپس مفهوم تولید که پیشران اقتصاد به شمار میرود را واکاوی کردهایم.
در ادامه آنچه زمینههای تولید را فراهم میکند و مایع رشد تولید میشود مورد توجه واقع شده است. در بخش بعدی راهبردهای جهت تولید را مدنظر قرار دادیم و به تفصیل به آن پرداختیم و نیز کمی شرایط ایام کرونا را به منزله یکی از بحرانهای مؤثر در اقتصاد فرهنگ تحلیل کردیم.
سپس، تراز و توازن ثروت که یکی از مسائل مهم اجتماعی است و در منطق دینی نیز توجه ویژهای به آن شده است را واکاوی کرده ایم. در مباحث بعدی به تکانههای استراتژیک عصر دیجیتال به منزله مؤلفههای مؤثر در حوزه اقتصاد و فرهنگ پرداختیم و برخی مصادیق این مؤلفهها را به تفصیل توضیح دادهایم.از اینجا به بعد نسبت فرهنگ و اقتصاد را در کانون توجه قرار دادهایم و ابعاد آن را واکاوی کردهایم. در پایان نیز عرصههای عرض زندگی و راهبردهای مدیریت این موضوع را بررسی کرده ایم.
آنچه هسته مرکزی این مباحث را به وجود آورده توجه عمیقی به تعامل دوسویه اقتصاد و فرهنگ است که نیازمند توجه و دقت بیشتری است و برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باید بیش از پیش به آن پرداخت.
برشی از اثر
روشهای تأمین اعتبارات فرهنگی: این مقوله بدین معناست که وقتی ما میخواهیم کار فرهنگی کنیم اعتبار و اقتصادش را چگونه تأمین میکنیم؟ پشتوانههای تأمین اعتبارات فرهنگی کدام روشهاست؟ چه اتفاقاتی باید رقم بخورد چه روشهای تأمین پشتوانههای اعتبارات فرهنگی توسعه پیدا کنند؟
منظور از اقتصاد فرهنگ، روشهای به دست آوردن پول برای انجام کارهای فرهنگی است، نه اینکه خود کار فرهنگی گردشهای مالی و درآمدهایی را ایجاد کند؛ یعنی پولها سرمایهها و درآمدهایی که با آن کار فرهنگی انجام میدهیم از کجا تأمین میشوند؟ منظور ما از اقتصاد فرهنگ، منابع اقتصادی فرهنگ است. به طور کلی، شش روش (اعتبارات دولتی، تبرعات، خدمت گیرنده، کسب و کارهای محملی، سرمایهگذاری، وقف) برای تأمین اعتبارات فرهنگی وجود دارد (که به تفصیل در این کتاب توضیح داده شده است).
