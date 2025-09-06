خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان گلستان، با موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع زیستمحیطی خود، از جمله استانهای مهم شمال ایران است که ظرفیتهای فراوانی در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری و تجارت دارد.
این استان به دلیل قرارگیری در مسیرهای ترانزیتی منطقهای و داشتن مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان و نزدیک به قزاقستان، از قابلیتهای قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری برخوردار است.
با وجود این ظرفیتها، گلستان همچنان با چالشهایی در حوزه زیرساختها، پروژههای نیمهتمام صنعتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر مواجه است. از این رو، مسئولان استان در تلاشند با سیاستگذاریهای دقیق و برنامهریزی مدون، موانع پیش روی سرمایهگذاران را کاهش داده و ضمن تکمیل پروژههای راکد، شرایط را برای حضور پررنگتر بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کنند.
عبدالعلی کیانمهر، معاون اقتصادی استاندار گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح اقدامات، برنامهها و اولویتهای استان در حوزه اقتصادی پرداخته است.
از طرحهای حمایتی برای سرمایهگذاران گرفته تا توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، این گفتگو تصویری جامع از چشمانداز توسعه گلستان را ترسیم میکند.
* با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استان گلستان، مهمترین اولویتهای اقتصادی شما چیست و چه اقدامات خاصی برای رسیدن به آنها در حال انجام است؟
اولویت اول ما در استان، جذب سرمایهگذار و ایجاد زیرساختهای لازم برای حمایت از بخش خصوصی است. سیاستهایی که در این دولت در راستای حمایت از سرمایهگذاران اتخاذ شده، کاملاً عملیاتی است. به همین دلیل، ما تلاش کردیم تا شرایط را برای ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به استان تسهیل کنیم.
در این زمینه، یکی از اقدامات مهمی که در استان آغاز کردهایم، راهاندازی «کارت طلایی» برای سرمایهگذاران است. این طرح به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا مشکلات خود را به صورت مستقیم و در کوتاهترین زمان ممکن در دفتر ما حل و فصل کنند. این کار باعث میشود که روند اداری برای شروع پروژهها تسهیل شود و سرمایهگذاران بدون دغدغه زمانی بتوانند وارد استان شوند.
*این طرح «کارت طلایی» در واقع چه مزایایی برای سرمایهگذاران دارد؟
طرح کارت طلایی به این معناست که سرمایهگذار به محض ورود به استان، تمامی دستگاههای ذیربط را در یک نشست هماهنگ و جمعی به همراه خود میبیند.
تصمیمات مرتبط با پروژهها در همان لحظه اتخاذ میشود تا وقت سرمایهگذار تلف نشود.
به عبارت دیگر، ما به صورت مستقیم به مسائل این افراد رسیدگی میکنیم و سعی داریم در کمترین زمان ممکن، نیازهایشان را برطرف کنیم.
*دولت در بخش حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز برنامههای ویژهای داشته است. در این راستا، چه اقداماتی در استان گلستان برای توانمندسازی اقشار آسیبپذیر انجام دادهاید؟
حمایت از اقشار آسیبپذیر یکی از مهمترین اهداف ما در این دولت است. ما در استان گلستان چندین برنامه در این زمینه به اجرا درآوردیم.
یکی از مهمترین برنامههای ما شناسایی کارآفرینان در مناطق روستایی، به ویژه زنان سرپرست خانوار است. این افراد میتوانند با آموزشهای مهارتی و ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال، به خودکفایی برسند.
در این راستا جلسات متعددی با فنی و حرفهای، بسیج سازندگی و تعاونیها برگزار کردیم. در واقع، یکی از محورهای اصلی این طرح، کمک به ایجاد کسبوکارهای کوچک در مناطق محروم است که میتواند در بلندمدت به کاهش فقر و بیکاری کمک کند.
* آیا شما به طور خاص در زمینه کشاورزی هم برنامههای ویژهای برای توسعه این بخش دارید؟
بله، کشاورزی در استان گلستان از اهمیت بالایی برخوردار است و ما برنامههای خاصی برای توسعه این بخش داریم. یکی از پروژههای مهم ما در این حوزه، توجه ویژه به کشت گندم است.
در حال حاضر، استان گلستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ گندم در کشور است، اما به دنبال این هستیم که عملکرد این کشت را افزایش دهیم. به همین منظور، مذاکراتی با مرکز تحقیقات کشاورزی و جهاد کشاورزی انجام دادهایم تا بذری تولید کنیم که عملکرد بهتری داشته باشد و میزان برداشت در هر هکتار به شدت افزایش یابد. این کار میتواند کمک بزرگی به تأمین امنیت غذایی کشور و استان کند.
*در بخش صنعت، پروژههای ناتمام زیادی در استان وجود دارد. آیا در سال جاری توانستهاید تعدادی از این پروژهها را به بهرهبرداری برسانید؟
بله، یکی از اولویتهای ما در سال جاری، تکمیل پروژههای نیمهتمام صنعتی است. در این راستا، ۲۷ واحد تولیدی را که به دلایل مختلف از جمله مشکلات نقدی و تورم، راکد مانده بودند، به چرخه تولید بازگرداندیم. این واحدها به مبلغ ۶۱۴ میلیارد تومان به تولید بازگشتند.
همچنین، در حال پیگیری ۲۲۰ واحد صنعتی دیگر هستیم که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند، اما به دلیل مشکلات اعتباری هنوز نتواستهاند به بهرهبرداری برسند. برای حل این مشکل، ما با بخش خصوصی و صندوقهای سرمایهگذاری مذاکره کردهایم تا این واحدها نیز فعال شوند.
*در خصوص جذب سرمایهگذار خارجی، آیا بخش خاصی از اقتصاد گلستان برای این نوع سرمایهگذاری جذابتر است؟
در استان گلستان، بخشهایی مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری برای سرمایهگذاران خارجی بسیار جذاب هستند. ما در حال حاضر پروژهای به نام «کریدور غرب به شرق» را در دست اجرا داریم. این کریدور به عنوان یک پروژه گردشگری و خدماتی، به دنبال ایجاد زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذار در این حوزه است.
در این پروژه، ما به دنبال تبدیل استان گلستان به یک مقصد گردشگری برای توریستهای داخلی و خارجی هستیم. این کریدور از غرب استان آغاز میشود و به مناطق ساحلی شمال کشور میرسد. ما مجوزهای لازم برای این پروژه را صادر کردهایم و امیدواریم که در آیندهای نزدیک، سرمایهگذاران خارجی نیز علاقهمند به سرمایهگذاری در این بخش شوند.
*با توجه به مشکلاتی که در برخی استانها مانند گلستان وجود دارد، آیا شما به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در روشهای اداری و تسهیل فرآیندها هستید؟
قطعاً، برای اینکه بتوانیم جهش اقتصادی داشته باشیم، نیاز به تغییرات بنیادین در روشهای اداری داریم.
باید روندهای موجود را بهینهسازی کنیم و از پروتکلهای اداری طولانیمدت پرهیز کنیم. یکی از اقدامات ما این است که مدیران در جلسات خود به جای انجام یک جلسه برای هر موضوع، چندین موضوع را همزمان در یک جلسه بررسی کنند. این امر باعث میشود که زمانبر بودن فرآیندها کاهش یابد و کارها سریعتر پیش برود.
همچنین، در تلاش هستیم که بهطور مداوم با بخش خصوصی در تماس باشیم و مشکلات آنها را در سریعترین زمان ممکن حل کنیم.
*در پایان، اگر بخواهید برای جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی و داخلی، پیام خاصی برای آنها ارسال کنید، چه خواهید گفت؟
پیام ما به سرمایهگذاران این است که استان گلستان آماده پذیرش سرمایههای خارجی و داخلی است. ما تمام زیرساختها و مجوزهای لازم را برای پروژههای مختلف فراهم کردهایم و به هیچعنوان مانعتراشی نخواهیم کرد.
سرمایهگذاران میتوانند با خیال راحت وارد استان شوند و از حمایتهای دولت و دستگاههای اجرایی بهرهمند شوند.
هدف ما فقط ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری نیست، بلکه به دنبال ایجاد همکاریهای بلندمدت و پایدار هستیم که به نفع تمامی طرفین باشد.
