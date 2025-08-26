تهران قطب اصلی صنعت کشور با ۱۹ شهرک صنعتی دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا گلدانی، بعد از ظهر سه‌شنبه، به مناسبت هفته دولت با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر ۱۹ شهرک صنعتی دولتی، ۱۲ شهرک صنعتی غیر دولتی، ۳۸ لکه صنعتی مصوب و ۱۷ لکه صنعتی غیر مصوب در استان فعال است که تهران را به قطب اصلی صنعت کشور تبدیل کرده است.

وی با تاکید بر نقش محوری بخش خدمات در اقتصاد استان تهران و کشور افزود: سهم ۷۸ درصدی ارزش افزوده استان و ۳۶ درصدی ارزش افزوده ملی در حوزه خدمات، نشان‌دهنده اهمیت ویژه این بخش است؛ به‌ویژه در زمینه اطلاعات، ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای که جایگاه برجسته‌ای دارد.

گلدانی با اشاره به زیرساخت‌های مهم خدماتی استان گفت: رتبه نخست ضریب بیمه، ۵۰ درصد سپرده‌گذاری بانکی، ۴۰ درصد کارت‌های بازرگانی، استقرار بزرگترین جامعه صنفی کشور و همچنین وجود راه‌آهن، بیش از ۱۰ محور شریانی و فرودگاه‌های بین‌المللی مهرآباد و امام خمینی (ره) از جمله مزیت‌های ویژه استان تهران در این حوزه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان معادل ۵۰ درصد ظرفیت کشور، ۷۱ درصد مراکز نوآوری فناوری، ۴۱ درصد صنایع با فناوری بالا، ۲۱ درصد پارک‌های علم و فناوری، ۱۵ درصد مراکز رشد و بسیاری از دانشگاه‌های برتر کشور در استان تهران حضور دارند که همه این موارد مزیت‌های رقابتی تهران را تقویت کرده است.

وی به حوزه آموزش و پرورش استان نیز اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به میانگین کشوری، استان تهران با کمبود ۱۳ هزار کلاس درس مواجه است، از این‌رو با مشارکت شهرداری‌ها، خیرین، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و مولدسازی دارایی‌ها اقدام شد. از ۱۶۷ مدرسه در حال ساخت، ۹۰ مدرسه تا پایان سال ۱۴۰۳ تکمیل شد و مابقی نیز تا مهرماه ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد.

گلدانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تأمین آب شرب استان گفت: با هدایت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار تهران، انتقال آب از نشتی سد لار، سد کرج و سد طالقان در دستور کار قرار دارد که بخشی از مشکلات سال ۱۴۰۴ را مرتفع خواهد کرد. همچنین تکمیل پروژه‌های فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه‌ها برای بازچرخانی آب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیگیری می‌شود.

وی حوزه بهداشت و درمان را نیز یکی از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: در حال حاضر احداث و تکمیل ۲۶ بیمارستان در استان در دست پیگیری است که ۱۶ بیمارستان آن بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بخشی از این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید و بخش دیگری نیز با تأمین منابع مالی در سال ۱۴۰۴ افتتاح خواهد شد.