۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

تمدید تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان سمنان؛ ساعت کاری تغییر نکرد

تمدید تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان سمنان؛ ساعت کاری تغییر نکرد

سمنان- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان از تمدید تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان خبر داد و گفت: این برنامه تا پایان شهریورماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل استانداری طی اعلامیه‌ای بیان کرد: تعطیلی پنج شنبه‌ها تا پایان شهریورماه ماه تمدید شده است.

وی با بیان اینکه این تعطیلی شامل دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی نمی‌شود، افزود: این دستور طبق اعلام وزارت کشور به استانداری‌ها اعلام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان بابیان اینکه این تصمیم بنا به مصوبات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است، ابراز داشت: از دستگاه‌ها انتظار می‌رود در صرفه جویی انرژی همکاری لازم را داشته باشند.

عبدالله زاده ادامه داد: بانک‌ها باید برای روز پنجشنبه شعبه کشیک خود را از فضای مجازی و غیره به اطلاع عموم مردم برسانند.

وی افزود: ساعت کاری کارمندان نیز شش صبح لغایت ۱۳ است که بدون تغییر تا پایان شهریور ماه تمدید می‌شود.

    • نگار ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای محترم صبح ها هوا تاریک است لطفا اقلا ساعت 7 صبح بشه
    • فاطمه ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام و احترام به اطلاع می رساند ساعت 5 و 25 دقیقه طلوع خورشید می باشد و هوا رو به تاریکی می باشد لطفا ساعت را تغییر دهید ممنونم ما که سرویس نداریم
    • علی ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
      0 0
      پاسخ
      پنج شنبه ها را خودشان گفتن تعطیله صبح دیرتر بیاییم

