به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده صبح چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل استانداری طی اعلامیهای بیان کرد: تعطیلی پنج شنبهها تا پایان شهریورماه ماه تمدید شده است.
وی با بیان اینکه این تعطیلی شامل دستگاههای خدمات رسان و امدادی نمیشود، افزود: این دستور طبق اعلام وزارت کشور به استانداریها اعلام شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان بابیان اینکه این تصمیم بنا به مصوبات کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است، ابراز داشت: از دستگاهها انتظار میرود در صرفه جویی انرژی همکاری لازم را داشته باشند.
عبدالله زاده ادامه داد: بانکها باید برای روز پنجشنبه شعبه کشیک خود را از فضای مجازی و غیره به اطلاع عموم مردم برسانند.
وی افزود: ساعت کاری کارمندان نیز شش صبح لغایت ۱۳ است که بدون تغییر تا پایان شهریور ماه تمدید میشود.
نظر شما