۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

تشکیل ۱۷۵ پرونده تخلف به ارزش ۸ میلیارد ریال در حوزه کالاهای اساسی

بیرجند- معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال در حوزه کالاهای اساسی پنج هزار و ۸۹۲ مورد بازرسی ثبت و منجر به تشکیل ۱۷۵ پرونده تخلف به ارزش هشت میلیارد ریال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری ظهر چهارشنبه در نشست خبری از آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی خبر داد و افزود: این طرح از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود و تا اول مهرماه ادامه دارد.

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل مدارس و افزایش تقاضا برای خرید لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش دانش‌آموزی و همچنین ضرورت نظارت بر خدمات آموزشی مدارس غیردولتی، این طرح در سراسر استان اجرا می‌شود.

محدودیت افزایش اجاره‌بها

تهوری به ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، واحدهای صنفی و مالکان تنها مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها نسبت به قرارداد سال گذشته هستند.

وی ادامه داد: در صورت تخطی، واحدهای متخلف شناسایی و برابر قانون نظام صنفی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تأکید کرد: از این پس تمام قراردادها باید در سامانه کاتب ثبت شود و قولنامه‌های دستی به تدریج حذف خواهند شد تا امکان رهگیری و برخورد با تخلفات آسان‌تر شود.

۱۰ هزار و ۵۹۰ مورد بازرسی از ابتدای سال

تهوری اظهار داشت: به منظور افزایش پوشش بازرسی، ۱۵ همیار بازار به تیم‌های نظارتی اضافه شده‌اند و گشت‌های مشترک در دو نوبت صبح و عصر در سطح استان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و ۷۸۲ مورد بازرسی در حوزه اصناف انجام شده که منجر به تشکیل ۹۲ پرونده تخلف به ارزش بیش از هفت میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال و ارسال آن به تعزیرات حکومتی شده است و بیشترین تخلفات در مرکز استان بوده است.

تهوری اضافه کرد: در حوزه کالاهای اساسی پنج هزار و ۸۹۲ مورد بازرسی ثبت شده که منجر به تشکیل ۱۷۵ پرونده تخلف به ارزش بیش از هشت میلیارد ریال شده است.

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: همچنین در حوزه کالاهای متفرقه و صنعتی هزار و ۹۱۶ مورد بازرسی انجام و ۱۶۹ پرونده به ارزش ۱۴۶ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: در مجموع، از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار و ۵۹۰ مورد بازرسی انجام و ۴۳۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۶۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وضعیت تأمین کالا

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ادامه گفت: بر اساس رصدهای میدانی، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، حبوبات و سایر اقلام مورد نیاز وجود ندارد و حتی در برخی موارد شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم.

تهوری ادامه داد: به عنوان نمونه قیمت برنج پاکستانی به سمت کاهش حرکت کرده و این روند ناشی از فراوانی موجودی در انبارها و تلاش فروشندگان برای بازگشت نقدینگی است.

وی افزود: در حوزه روغن نباتی نیز هیچ فروش بالاتر از قیمت مصرف‌کننده مجاز نیست و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

نظارت بر بازار میوه و تره‌بار

تهوری در خصوص وضعیت بازار میوه و تره‌بار، گفت: با وجود هزینه حمل و نقل از استان‌های همجوار، تفاوت قیمتی غیرمنطقی پذیرفته نیست و ملاک عمل بازرسان فاکتور خرید به‌علاوه سود قانونی خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مردمی گفت: سامانه ۱۲۴ به صورت شبانه‌روزی فعال است و تمامی گزارش‌های مردمی ثبت، اولویت‌بندی و به دستگاه‌های مربوط ارجاع می‌شود و حتی در خارج از ساعات اداری نیز پیام‌ها ضبط و در اولین فرصت رسیدگی می‌شود.

تهوری بیان کرد: هدف اصلی ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها است.

وی گفت: برای ما هیچ چیز خوشحال کننده تر از این نیست که با شکایت یک شهروند او به حقوق خود برسد و جبران خسارتی صورت گیرد.

