تشکیل ۱۷۵ پرونده تخلف به ارزش ۸ میلیارد ریال در حوزه کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری ظهر چهارشنبه در نشست خبری از آغاز طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی خبر داد و افزود: این طرح از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود و تا اول مهرماه ادامه دارد.

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل مدارس و افزایش تقاضا برای خرید لوازم‌التحریر، پوشاک، کیف و کفش دانش‌آموزی و همچنین ضرورت نظارت بر خدمات آموزشی مدارس غیردولتی، این طرح در سراسر استان اجرا می‌شود.

محدودیت افزایش اجاره‌بها

تهوری به ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، واحدهای صنفی و مالکان تنها مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها نسبت به قرارداد سال گذشته هستند.

وی ادامه داد: در صورت تخطی، واحدهای متخلف شناسایی و برابر قانون نظام صنفی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تأکید کرد: از این پس تمام قراردادها باید در سامانه کاتب ثبت شود و قولنامه‌های دستی به تدریج حذف خواهند شد تا امکان رهگیری و برخورد با تخلفات آسان‌تر شود.

۱۰ هزار و ۵۹۰ مورد بازرسی از ابتدای سال

تهوری اظهار داشت: به منظور افزایش پوشش بازرسی، ۱۵ همیار بازار به تیم‌های نظارتی اضافه شده‌اند و گشت‌های مشترک در دو نوبت صبح و عصر در سطح استان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون دو هزار و ۷۸۲ مورد بازرسی در حوزه اصناف انجام شده که منجر به تشکیل ۹۲ پرونده تخلف به ارزش بیش از هفت میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال و ارسال آن به تعزیرات حکومتی شده است و بیشترین تخلفات در مرکز استان بوده است.

تهوری اضافه کرد: در حوزه کالاهای اساسی پنج هزار و ۸۹۲ مورد بازرسی ثبت شده که منجر به تشکیل ۱۷۵ پرونده تخلف به ارزش بیش از هشت میلیارد ریال شده است.

معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: همچنین در حوزه کالاهای متفرقه و صنعتی هزار و ۹۱۶ مورد بازرسی انجام و ۱۶۹ پرونده به ارزش ۱۴۶ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: در مجموع، از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار و ۵۹۰ مورد بازرسی انجام و ۴۳۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۶۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وضعیت تأمین کالا

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ادامه گفت: بر اساس رصدهای میدانی، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، حبوبات و سایر اقلام مورد نیاز وجود ندارد و حتی در برخی موارد شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم.

تهوری ادامه داد: به عنوان نمونه قیمت برنج پاکستانی به سمت کاهش حرکت کرده و این روند ناشی از فراوانی موجودی در انبارها و تلاش فروشندگان برای بازگشت نقدینگی است.

وی افزود: در حوزه روغن نباتی نیز هیچ فروش بالاتر از قیمت مصرف‌کننده مجاز نیست و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

نظارت بر بازار میوه و تره‌بار

تهوری در خصوص وضعیت بازار میوه و تره‌بار، گفت: با وجود هزینه حمل و نقل از استان‌های همجوار، تفاوت قیمتی غیرمنطقی پذیرفته نیست و ملاک عمل بازرسان فاکتور خرید به‌علاوه سود قانونی خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مردمی گفت: سامانه ۱۲۴ به صورت شبانه‌روزی فعال است و تمامی گزارش‌های مردمی ثبت، اولویت‌بندی و به دستگاه‌های مربوط ارجاع می‌شود و حتی در خارج از ساعات اداری نیز پیام‌ها ضبط و در اولین فرصت رسیدگی می‌شود.

تهوری بیان کرد: هدف اصلی ما حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها است.

وی گفت: برای ما هیچ چیز خوشحال کننده تر از این نیست که با شکایت یک شهروند او به حقوق خود برسد و جبران خسارتی صورت گیرد.