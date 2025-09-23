بررسی ۶۵۰ نازل سوخت در خراسان جنوبی؛ هیچ تخلفی مشاهده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری صبح سهشنبه در گفت و گو با رسانهها بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب چهار گشت مشترک، ۶۵۰ نازل سوخت در استان مورد بازدید قرار گرفته که در تمامی این موارد هیچگونه اشکالی مشاهده نشده است.
وی با تأکید بر استمرار این طرح نظارتی، افزود: نظارت عالیه و گشتهای مشترک بینسازمانی به صورت مستمر در دستور کار این اداره کل قرار دارد و تا پایان سال نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
بذری بیان کرد: نقش همکاری و همافزایی دستگاههای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ارتقای سلامت خدمات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و افزایش اعتماد عمومی حیاتی است.
