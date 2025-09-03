  1. استانها
از ابتدای سال جاری رقم خورد؛

تصویب ۵۶۶ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تعداد ۵۶۶ مصوبه در راستای حمایت از واحدهای تولیدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر چهارشنبه نشست با خبرنگاران در تشریح عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بیان کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید طی سه سال اخیر نقش مهمی در حمایت از واحدهای تولیدی داشته و تنها در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۶۶ مصوبه در این کارگروه به تصویب رسیده است.

پارسا افزود: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۳۶ مصوبه و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۷۰ مصوبه به ثبت رسیده بود که این روند افزایشی بیانگر عزم جدی استان در رفع موانع تولید است.

وی با اشاره به حوزه‌های اصلی مصوبات گفت: ۵۷.۳۶ از مصوبات در زمینه تسهیلات بانکی، ۶۱.۲۲ درصد به مسائل مالیاتی، ۳۰.۸ درصد به تأمین اجتماعی و ۵۴.۹ درصد به حوزه محیط زیست اختصاص یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به توزیع مصوبات در سطح شهرستان‌ها، افزود: بیشترین سهم مصوبات مربوط به شهرستان‌های بیرجند، قاین و فردوس بوده و سایر شهرستان‌ها همچون نهبندان، سربیشه و طبس در این فرآیند سهم قابل توجهی داشته‌اند.

پارسا با بیان اینکه رفع موانع تولید اولویت اصلی دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت است، بیان کرد: هدف اصلی کارگروه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای توسعه اقتصادی است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها توانسته‌ایم بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی استان را برطرف کنیم.

وی افزود: امیدواریم با ادامه این روند و پشتیبانی از تولیدکنندگان، شاهد رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در حوزه صنعت و معدن باشیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در زمینه نظارت بر بازار هم بیان کرد: تأکید ما بر این است که نظارت بر بازار با مشارکت مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ صورت گیرد.

